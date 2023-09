El fiscal Raúl Villalba pidió elevar a juicio oral la causa contra L-Gante por amenazas, privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacientes y encubrimiento agravado por ánimo de lucro. Esta solicitud se emitió luego de que la Fiscalía considerara al cantante como autor responsable de las cuatro causas en curso.

De acuerdo al documento emitido, de proceder esta moción, el artista podría ser condenado a ocho años de prisión, además de la obligatoriedad de asumir los costos correspondientes del proceso penal.

La investigación presentada ante las autoridades detrás del caso, incluyó una serie de elementos probatorios que permitirían reformular la categoría de este juicio. Además el documento señala que Elián se habría negado a colaborar con la suministración de datos claves para probar su inocencia con respecto a las acusaciones por las cuales actualmente está imputado.

L-Gante compartió nuevas cartas desde la cárcel: “Aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme”

Hace instantes, L-Gante publicó en sus historias en Instagram un par de cartas manuscritas dirigidas a sus seguidores. En las mismas, no solo agradeció el apoyo de sus seguidores, sino que dejó en claro que permanece esperanzado en el futuro y enfocado en nuevos proyectos.

Así mismo, el referente de la cumbia 420 aseguró que lejos de sentirse deprimido durante la reclusión, la experiencia lo fortaleció y resultó una fuente de ideas para escribir nuevas canciones.

“Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... yo les aseguro que en ningún momento. No hay mal que por bien no venga y aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme”, sostuvo en el escrito de puño y letra que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Con esta afirmación como preámbulo, anunció que ya cuenta con nuevo material musical. De acuerdo a sus proyecciones, lo lanzará una vez que se encuentre en libertad. “Acá estoy sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Me puse a escribir siento que no perdí mi tiempo”, aseguró.

Y concluyó: “¡Solo quería que sepan que me siento muy bien! Otra noche es otro día, y otra rima es otra poesía. Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’ de Pablito Lescano. Los ñeris me la cantan. Pero sobre todo, estoy ready para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre”.