Flavio Mendoza explotó contra algunas mujeres que estaba como público en una muestra de fin de año de una de sus escuela, cuando éstas se pronunciaron contra él por no tener aire acondicionado. El coreógrafo y acróbata insultó a quienes lo criticaron y las mujeres respondieron.

"Acá hay 4 o 5 conchudas que se quejan porque no tengo aire. No hay ningún circo que tenga aire. La próxima ¿sabés qué?... te vas lo de Reina Reech", soltó el exjurado de Bailando por un Sueño desde el escenario, cuando las mujeres pidieron que ponga un aire, ya que el calor era insoportable tanto para el público como para los chicos que protagonizaron la muestra de la escuela.

Las personas que se habían manifestado en contra del padre de Dionisio Mendoza no se amedrentaron tras los dichos del coreógrafo y soltaron: "Poné un aire, rata. Para un espectáculo de este nivel tenés que poner un aire acondicionado", a los gritos. Mendoza se mostró enojado y habló del esfuerzo que implica hacer el show que hicieron y tener esa escuela. "Yo no insulté", dijo una de las mujeres que lo criticó. "No importa", sentenció él.