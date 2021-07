Nota de TN

Florencia Peña quedó envuelta en el escándalo de las visitas que recibió el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena más estricta. Luego de la catarata de críticas que recibió por las redes sociales, donde aseguraron que no cumplió con el aislamiento y cuestionaron las razones de su reunión con el mandatario, la conductora de Telefe salió a hablar y aclaró por qué pidió juntarse con el jefe de Estado en 2020.

“Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores”, aseguró en diálogo con Clarín.

En ese sentido, Peña remarcó que en ese momento de la pandemia la situación del ambiente artístico era crítica porque no se podrían grabar ficciones ni los teatros estaban abiertos. Tampoco había protocolos. “Estábamos desesperados. No sabíamos que iba a pasar. Yo no tengo nada que ocultar”, disparó contra aquellos que pusieron en tela de juicio su visita.

Aunque la actriz hoy conduce su propio programa de TV, durante la pandemia sufrió los efectos de las restricciones cuando suspendieron el tan esperado regreso de Casados con hijos en el teatro. Después de tantas negociaciones y escándalos por la vuelta de la sitcom con su elenco original -salvo por Érica Rivas que se fue del proyecto entre acusaciones cruzadas con la producción-, tuvieron que dejar en stand by la obra.