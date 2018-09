Florencia Peña y Ramiro Ponce de León tienen las mismas libertades en su relación y aunque hasta ahora sólo se haya hecho público un desliz (consensuado) de él, la actriz también disfruta de sus "cositas". Así lo dejó en claro Florencia, cansada de que el tema se discuta desde un perspectiva machista que no considera su derecho al goce.

La jurado del Bailando 2018 hizo esta importante aclaración en El diario de Mariana, donde no pudo escapar la pregunta obligada sobre su "poliamor". Allí, explicó que si bien su estilo es frontal y está acostumbrada a "enfrentar" las cosas, tiene reparos con respecto al tratamiento en los medios de su vida personal, porque siente que su arreglo de pareja no es comprendido ya que puertas adentro, no hay crisis.

"Lo que viene desde afuera nada tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. Y me es muy difícil explicarlo, porque yo tengo una manera de pensar y de vivir la vida y estoy entendiendo que no todo el mundo quiere aceptarla. Me hubiera gustado no tener que compartir esto para que sea debate nacional. Pero si viene a cuento de algo bueno, como todas las cosas que me han pasado en la vida siendo una mujer pública, es que esto nos ayuda a todos a repensar un poco de qué manera queremos vivir la vida y cuál es la naturaleza de las cosas", comenzó Flor.

Entonces, volvió a explicar por qué elige tener una relación abierta pero confesó que la aparición de los chats y los audios de Ramiro con su amante salteña, Eliana Mendoza, la afectaron. "Hace mucho tiempo que descreo de la monogamia y de las relaciones convencionales (...) Obviamente que lo sufrí. No es verdad que no lo sufrí. No sería honesto de mi parte decir que todo me resbala. No es que todo me resbala. Es que yo sé el convenio que tengo con mi pareja, sé qué acordamos nosotros. Y esto no estuvo bueno. Tenemos que hacer un mea cupa, para ver en qué hemos cometido errores", concedió.

Fuente: TN