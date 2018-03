Tras cinco años de amor y un hermoso hijo, Florencia Peña (43) y Ramiro Ponce de León (43) pusieron fecha definitiva para sellar su amor.

La actriz y el abogado salteño se casan el viernes 7 de diciembre, según informaron en Los Ángeles de la Mañana. La pareja se casará en la provincia natal de Ramiro, ante los ojos de su bebé, Felipe (5 meses), y Tomás (14) y Juan (9), los hijos que Florencia tuvo en su relación pasada con Mariano Otero. El dato curioso que comentaron en el ciclo de eltrece es que el casamiento de Peña y el músico fue un 8 de diciembre.

“Yo necesito ese voto. Estamos planeando hacerlo a fines de 2018, en Cafayate, con una ceremonia muy artesanal, porque no puedo no ocuparme del mínimo detalle, y para no más de veinte afectos íntimos. Quiero celebrar este amor. Rama apareció con una libertad parecida a la mía, diciendo que soy la primera mujer que se permitió así, 'gorda loca', como me llama. Es la primera vez que un hombre me ama sin pretender cambiarme, así, tal cual soy: impúdica y visceral”, había contado Peña, en una entrevista con la revista Gente.