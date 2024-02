Los focos de atención de toda la farándula se han puesto sobre Flor Vigna desde el estreno de su canción “Picaflor” y la posterior separación con Luciano Castro. Sin dudas se trata de una de las figuras más polémicas de la televisión y todo lo que dice llega a los medios.

En las últimas horas, mediante el programa Socios del Espectáculo, la panelista Paula Varela contó todo aquello que la bailarina le confesó sobre la ruptura amorosa que destrozó su corazón. Para sorpresa de todos, habría admitido que fue culpa de Sabrina Rojas.

“Ella fue muy clara. Me dijo ‘es la primera vez que estoy en una relación donde mi pareja tiene una exmujer e hijos. Pensé que podía manejarlo, pero no’”, detalló Varela sobre lo que le dijo Flor.

Luego agregó: “Flor Vigna admitió llorando que siempre que intentó intervenir en la relación entre Sabrina y Luciano, para mediar o armonizar, salió lastimada. No lo está manejando de la mejor manera”.

Es por esto que Flor tiene en mente volver a intentar tener una relación con Luciano. Más allá de esto, pretende darle un tiempo para que primero “cicatrice” su relación con la madre de sus hijos.

“Claramente se alejó porque cree que Luciano todavía tiene que resolver muchas cosas con Sabrina, y hasta que eso no suceda, ella no podrá estar bien con él”, reflexionó Varela sobre las intenciones de la ex participante del Bailando.

Antes de terminar, sumó: “En resumen, ella no pudo seguir adelante. Le pregunté si la separación es definitiva porque ella me dijo ‘yo amo a Lucho’. Sigue enamorada. Me dijo ‘tal vez en un año podamos volver a estar juntos, pero por ahora es imposible. Ellos tienen doce años de relación’”.

Es así que, através de las palabras de la propia Vigna, la panelista del programa concluyó con la idea de: “Ella lo ama pero entiende que no pueden estar juntos mientras no se resuelva la historia con Sabrina Rojas. Ella es muy amorosa””.