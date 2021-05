Nico Occhiato tendría que estar ensayando para La Academia, la nueva apuesta de Showmatch. Sin embargo, priorizó otro proyecto y eligió no defender el título que obtuvo en 2019. Esto no le cayó muy bien a Marcelo Tinelli, y después de tantas especulaciones fue Flor Vigna la que contó toda la verdad de la jugada decisión que tomó su ex.

“Está en un momento laboral muy muy bueno. Él siempre estuvo detrás de cámara produciendo y capaz adelante no se veía su crecimiento. Está siendo muy pedido por diferentes productoras y canales, y desde el principio sabía que su energía estaba ahí y no en bailar. Él quiere conducir”, expresó la participante.

Ambos se cruzaron en la final del Bailando 2019, y con el 50.08% de los votos fue el influencer el que se consagró. Mientras que muchos televidentes lo consideraron un batacazo, otros señalaron que fue fruto de su esfuerzo y carisma.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la ausencia de Occhiato en La Academia? En diálogo con Ciudad Magazine, aseguró que le hubiera gustado contar con él en esta nueva etapa.

"No sé si la palabra es que me molestó. Me parece que hubiera estado bueno que Nico participara. En todo momento me dijo a mí que tenía ganas y de un día para el otro lamentablemente le explicó a la producción que tenía un nuevo proyecto. Me parece que tuvo una excelente oportunidad de hacerse conocido, yo tuve una lindísima relación con su familia, es el campeón, me hubiera gustado que estuviera… Se consagró en el Bailando con nosotros, pero bueno, no podrá ser y está todo bien. Al fin y al cabo, cada uno decide y me parece que está todo bien, no estoy molesto”, dijo.