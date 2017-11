La Flor de Tierra, es aquella flor que crece bajo el algarrobo y se alimenta de sus raíces, absorbiendo agua y nutrientes, aquí se la conoce como Huachar. En San Juan hay un grupo de músicos que tomó ese nombre y no por mera casualidad, estos músicos también se alimentan de las raíces; de las raíces musicales, de las costumbres, de nuestra identidad, de lo que somos como pueblo, y a eso le suman una mirada social.

Comenzaron como grupo en Febrero de 2016 y desde entonces no pararon de hacer sus propios temas, componer con amigos y presentarse con otros artistas, porque ellos se consideran un colectivo, dicho por el propio Guillermo “Goku” Illanes: “Tenemos una formación estable que es de trío, pero en realidad somos un colectivo cultural, donde muchas veces en escena hay tres músicos pero además hay danza, hay otros cantautores, porque el objetivo de Flor de Tierra es también reivindicar a los cantautores, los nuevos poetas, los hacedores, como en el caso de Luis Solera de Ullúm, de Daniel Giovenco, Raúl De La Torre, el maestro Avelino Canto, Susana Castro, Jano Molina, con gente con la que hemos compartido escenario y muchas vivencias, pero además con la que no une la música y el pensamiento”.

Flor de Tierra se presentó en un concurso realizado por el INAMU (Instituto Nacional de la Música), en el que se destinaban fondos de fomento para ayudar a los músicos a lograr diversos objetivos. Flor de Tierra estuvo entre los 25 ganadores y su premio fue destinado a realizar las copias de su disco debut.

Grabado y producido entre Mayo y Julio de este año en los estudios LabullaREC de Gustavo “Gato” Reinoso y masterizado por Goy “Karamelo” Ogalde en Kangrejoz Records, este es un disco formato EP de 6 canciones. A Guillermo Goku Illanes, Matías Sánchez y Walter Munizaga, se sumó el contrabajo de Diego Vega en 4 canciones. La impecable fotografía estuvo a cargo de Carina Coca y en el diseño gráfico Zoner Studios.

Abriendo el disco, “El Camino” invita a despertar, abrir los ojos, vivir, y descubrir aquellas cosas que se encuentran en el recorrido. Guitarra, percusión, cuerdas frotadas, clima íntimo y cálido. Excelente elección para ser la primera pista de las seis. Sigue “Cenagueño”, el corte anticipo que cuenta con la participación en voz de Carlos Illanes. Se abre paso “Relatos De Siesta”, una descripción de algo tan simple y costumbrista de nuestra tierra como es “la siesta”. Este es un valor agregado en Flor de Tierra, darle la importancia que tiene a cosas o situaciones que son tan comunes que no reparamos en ellas.

Comienza la segunda parte del disco con Raúl De La Torre que llega para interpretar su cueca “Ponele Fuerte”, un cruce generacional que emociona y una calidad interpretativa de alto vuelo, que cuenta con la participación en guitarra de Carlos Veragua. Luego se abre espacio el tango instrumental “Humildemente Para Astor y Osvaldo” un gran homenaje cuyano a Piazzola y Pugliese.

Finalmente llega la voz y el cajón del peruano Juan Medrano “Cotito” y la guitarra de Andrés Zevallos, para participar en “Nube Negra”, otra de las joyas en este disco. Un relato en primera persona de quién perdió todo por una tormenta de lluvia, ese agua que necesita para crezca su siembra, es la misma que arrasó con todo lo que encontró a su paso.

Poco acostumbrados estamos a calificar discos de folclore o cancionero popular local, pero hay detalles no menores que deben ser considerados. Flor de Tierra no solo entrega un disco con excelentísima interpretación, con la instrumentación justa, sin innecesarias pomposidades, sino que además logran transmitir y eso no es poca cosa. Emocionan, atrapan, erizan la piel. Flor de Tierra es cuerda, parche, voz y madera, que transmite sensaciones. No todo artista puede lograr tanto y tan bien. Lo mejor de todo de lo antes considerado es que son artistas nuestros, son de nuestra tierra, haciendo e interpretando el nuevo cancionero, están escribiendo una parte importante de la historia de nuestra música.

Más arriba hablaba de la calificación, 5 estrellas de 5, de eso no cabe la menor duda.

Quienes quieran disfrutar a Flor de Tierra, se presentarán mañana Jueves 16, a las 21hs en el Salón Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada Libre y Gratuita. Allí estará disponible el CD debut que acaban de publicar.