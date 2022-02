La actriz Flor de la V mostró su disconformidad con las declaraciones de Sergio Agüero y explicó que, debido a las necesidades que atravesó, no tendría que defender las cuestiones del sector con mayor riqueza, ya que había afirmado que "lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas".

"Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?", escribió la artista en Página 12.

De la V remarcó que no tiene ningún inconveniente personal con Agüero, a quien no conoce pero "parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico".

"Esa es la victoria de los mega millonarios: haber convencido a un montón de gente que no pertenece a ese mundo que sus intereses son los mismos que los suyos", aseguró la conductora de Intrusos en la columna titulada El debate que desató el Kun Agüero: Impuesto al egoísmo.

Fuente: C5N