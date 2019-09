Se extingue el invierno y la agenda de espectáculos nacionales que se aproximan a los espacios locales, se renueva con números artísticos que en su mayoría pertenecen a la música popular. No te va Gustar en el Teatro del Bicentenario, Zona Ganjah, La Barra, Pelusa y Los Nocheros circularán por San Juan con sus más recientes producciones. Por su parte, el power trío cordobés Eruca Sativa hará el show central de la Feria de la Cultura Popular y el Libro que va por su edición número 11. Y para recibir a la primavera, nada mejor que la Bersuit Vergarabat, donde actuarán en el Complejo Costanera el 21 de septiembre. No sólo música será parte de la oferta, también para este mes de septiembre, hay propuestas teatrales y alternativas para la familia.





Rotos de amor. Domingo 1, 20 hs, Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Con Osvaldo Laport, Hugo Arana, Víctor Laplace y Pepe Soriano. Platea $800 y pullman 700. Promoción 2X1. Entradas en boletería.



Marcela Roggeri y Facundo Ramírez. Martes 3, 21.30 hs, Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entradas: $250 (juveniles), $300 y $500. Venta en Av. Ignacio de la Roza 161 oeste - Local 5. Reservas: 4200899.



Alberto Bocini y Thierry Barbé. Miércoles 4, 21 hs, Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). En el marco del Seminario Internacional de Contrabajo, el profesor italiano y el artista francés, brindarán un concierto de lujo, mientras que el viernes 6 a la misma hora se realizará el concierto de gala. Informes: 4222305. Gratis.



Rodríguez-Galati. Jueves 5, 21 hs, Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Show de stand up "Modo Cochino', Entrada: $400.



Claudio María Dominguez. Jueves 5, 21 hs, Centro de Convenciones (Las Heras y 25 de Mayo). Anticipadas en Farmacia del Patio Alvear, Maxi Mall y www.misentradasdata.com Valor: $500 más dos libros de regalo.



Zona Ganjah. Jueves 5, 23 hs, La Llorona Bar (Rioja y Maipú). Anticipadas en Tarjeta Data 2000; Hoffman Instrumentos y boletería. Cultura Under y Eventbrite online. Valores: Primera preventa $500, segunda preventa $550 y en puerta $600.



Glitch. Viernes 6, 22 hs, El Avispero Escénica (Entre Ríos 1566 sur). Finalista de la Fiesta Regional del Teatro (2018). Dirección: Clau Cardenas y Valentín Brega. Entradas: $200.



Juan Barraza. Viernes 6, 22 hs, Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Show de stand up. Entradas en www.masticket.com.ar, Farmacias Echegaray y Hoffman Instrumentos Musicales. Valor: $300.



El Rey Pelusa. Sábado 07, 22hs en Hugo Espectáculos (España 30 sur). Entradas anticipadas Hoffman Instrumentos y Farmacia Echegaray. Valor: $350.



La Barra. Martes 10, 22hs en Hugo Espectáculos (España 30 sur). Anticipadas en Hoffman Instrumentos Musicales, Farmacia Echegaray y www.masticket.com.ar Valor: $350.



Bienvenida Casandra. Viernes 13, 22hs en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur). Con Nadia Grandón y dirigido por Valeria Folini. Anticipadas al 2644678737 a $150 y en la puerta el día de la función a $200.



Víctor Casaus y Ángel Quintero. Sábado 14, 22hs en Espacio Cultural Primera Estrella (Calle 12 e/ Ruta 40 y Mendoza. Pocito). Entrada: a confirmar.



El Soldado. Domingo 15, 23hs en London Bar (Circunvalación 379 sur). Bandas invitadas: Vía 67 y Dulce Katrina.



No te va Gustar. Martes 17, 22hs, en Teatro del Bicentenario (España y Santa Fe). Entradas: $800, $900, $1000 y $1200.



La lección de anatomía. Viernes 20, 21hs en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas anticipadas: $400. Promo 2x1 a $400; jubilados y estudiantes $300; en puerta: $600.

Bersuit Vergarabat. Sábado 21, 20hs en el Costanera Complejo Ferial (Chimbas). Para festejar la llegada de la primavera, el conjunto de rock alternativo viene con su celebración de 30 años de la Cabeza. Gratis.



Los Nocheros. Jueves 26, 21.30hs en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Presentan 'Sol Nocturno'. Entradas en el teatro (Av. Leandro N Alem Norte 1) y en Maxi Brant Mall, Farmacia Echegaray, Papelería Salomón. Entradas: $750; $850; $900; $1000.



Graciela González. Jueves 26, 21hs en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) y Sábado 28, 21hs en Café del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Milonga al público. Gratis.



Nino de los Reyes. Viernes 27, 22hs en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Tablao flamenco con el prestigioso bailaor español. Entradas: $300 y $350. Informes Instituto Cádiz. Tel: 26444045666.



Eruca Sativa. Domingo 29, 21hs en Escenario Central Plaza Villa Krause. Feria de la Cultura Popular y el Libro. Gratis.



Sobredosis de Soda. Domingo 29, 21hs en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza).Entradas anticipadas en Tarjeta Data 2000; Hoffman Instrumentos y boletería. Cultura Under y Eventbrite online. Valores: $400 a $550.

Además vienen...



Flashando Secuencia: 14 a las 21hs en Sala Z. Anticipadas $400 en IOPPS, horario de comercio.

Caripa El Show: 28 a las 22hs en Sala Z. Anticipadas $400 en IOPPS, horario de comercio.

Lican Antay: 28 a las 20hs en Plaza Villa Krause, Rawson. En Feria de la Cultura Popular y el Libro.

Casino del Bono Park, a las 23, entrada libre (cena show $400): Horacio Reitano, el 4; Danielito El Heraldo, tributo a Heraldo Bossio, el 4; Los Serenateros de Salta, el 11; Suena a milonga, el 13; Pablo Ferrufino, el 14; Nery Vega, el 18; Juanca y Su Stylo, el 21; Cuarto Creciente, el 25; y Julio Ortiz, el 28.

Casino de Caucete, a las 23, entrada libre: Horacio Reitano, el 3; Los Serenateros de Salta, el 10; Nery Vega, el 17. Casino Rawson, a las 23: Danielito El Heraldo, el 6; Pablo Ferrufino, el 13; Juanca y Su Stylo, el 20; y Julio Ortiz, el 27. Maratón Milonguera: a las 21 hs, el 14, con la Orquesta Suena a Milonga y Nelson Díaz Filipi, bailarines Gisel Saenz Vasquez, Fidel Guerrero; y la artista Mariela Belloto. Bono Contribución $300; Club Sirio Libanés.