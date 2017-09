En el mes de la primavera, la agenda de show foráneos se viene cargada de opciones. En este jardín de propuestas, se encuentra Maluma, Ulises Bueno, Mike Amigorena con El amor sos vos en el ciclo de Protea, Claribel Medina y Lito Cruz con Mi querido mentiroso, Nito Mestre, y Ray Chen y Julio Elizalde dentro de Mozarteum Argentino San Juan, entre otros.



Para el clásico Día del Estudiante que organiza el Gobierno de San Juan, el Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende adelantó a DIARIO DE CUYO que "el cierre será en el Estadio Abierto del Parque de Mayo, como en 2016, con una banda de rock nacional", si bien expresó que "no está cerrado su nombre".



* Queen Sinfónico

Tributo de la orquesta de Villa María (Córdoba)

Fecha, hora y lugar: Mañana, a las 21.30, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entradas: $100 (gral.) en boletería del complejo.



* Música de película

La agrupación instrumental Pluie Trío interpretará las bandas sonoras de joyas del cine como Cinema Paradiso, Pulp Fiction o El secreto de sus ojos.

Fecha, hora y lugar: sábado 2, a las 21.30, en Sala Z (P. Echagüe 451 oeste).

Entradas: $80 en IOPPS (P. Echagüe 475 oeste) en horario de comercio; en la puerta $100.



* Cachumba

El tradicional grupo cordobés trae su mejor cuarteto.

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, a las 23, en Sala del Sol de Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur).

Entradas: $50 (ellas) y $100 (ellos). En Kiosko 24 horas (Av. Córdoba 1402 oeste) y boleterías.



* Circuito teatral en un día

Con dos obras llegadas desde Buenos Aires, de la mano de Fundación Protea.



- El Círculo

Una extraña app de teletransportación virtual aparece instalada en los celulares de una mujer y tres varones de entre 18 y 22 años. Al abrirla, virtualmente, aparecerán en otro lugar. ¿Te animás a creer? Dirección: Nicolás Scarpino y Sebastián Irigo.

Fecha, hora y lugar: domingo 3, a las 15.30 Meet & Greet (solamente 100 espectadores) y a las 17.30 función. En Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: para Meet & Greet y show $800. Función: $400, $350 y $300 (platea); $350 y $300 (pullman o gradas).

Anticipadas en Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este). En boletería de la sala el viernes y sábado de 11 a 13 y de 17 a 19; y el domingo desde las 11 de corrido.



- El amor sos vos

Mike Amigorena transitando por las contradicciones del amor en un espectáculo íntimo que intercalará canciones.

Fecha y hora: domingo 3, a las 20.30, en Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: $350 y $300 (platea, pullman o gradas).

En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este). En boletería de la sala el viernes y sábado de 11 a 13 y de 17 a 19; y el domingo desde las 11 de corrido.



* Maluma

El cantautor colombiano llega con su hit Felices los 4, entre otros éxitos.

Fecha y hora: domingo 3, a las 21, en Estadio Abierto Parque de Mayo (Urquiza entre San Luis y 25 de Mayo).

Entradas: $2.500, $1.800, $1.500 y $800. En venta en Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este), Farmacia Echegaray (Rioja y Santa Fe), Drugstore 1345 (Av. Libertador 1345 oeste) y en www.masticket.com.ar.



* Patrulla Canina

Ryder, Chase, Marshall, Robot, Skye, Zuma y Rocky; los protagonista de la serie animada suben al escenario.

Fecha, hora y lugar: viernes 8, a las 18.30, en Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: $250, $300 y $350. En Tarjeta Nevada (Gral. Acha 320 sur), Farmacia del Patio Alvear (Av. Libertador y Perito Moreno) y boletería.



* Ulises Bueno

El hermano del fallecido "Potro" Rodrigo, vuelve con su cancionero tropical de sello propio.

Fecha, hora y lugar: viernes 8, a las 0, en Club Alianza (H. Yrigoyen 2547 este).

Entradas: $200. En Tarjeta Nevada (Gral. Acha 320 sur) y boletería de Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur).



* Marisa Cortés

La sanjuanina radicada en España, Marisa Cortéz, se presentará junto al Dúo Nuevo Cuyo de Mendoza.

Fecha, hora y lugar: sábado 9, a las 21.30, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entrada: $100 (gral.) en boletería del complejo.



* El stand up

Con Luciano Mellera y Lucas Lauriente, dueños de un talento innato en la comedia.

Fecha, hora y lugar: sábado 9, a las 21.30, en Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: $300 y $250 (platea y pullman). En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este). En boletería de la sala jueves 7 y viernes 8 de 11 a 13 y de 17 a 19; y sábado desde las 11 de corrido.



* Mi querido mentiroso

Con la actriz Claribel Medina acompañando al genial Lito Cruz. Ambos pondrán en escena la historia del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw y la eximia artista británica Stella Campbell.

Fecha y hora: domingo 10, a las 19 y a las 21, en Sala Auditorum de Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur).

Entrada: $400 en boletería de la sala, lunes a sábado, de 10 a 20; y el día de la función, desde las 17. También en www.tuentrada.com.





* Salvapantallas

El dúo de pop acústico de Córdoba arriba con su recital.

Fecha, hora y lugar: jueves 14, a las 21.30, Renatto Eventos (Av. Libertador 1365 oeste).

Entradas: $230. En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este), Farmacia Echegaray (Rioja y Santa Fe), Drugstore 1345 (Av. Libertador 1345 oeste) y en www.masticket.com.ar.



* Nito Mestre

El ex Sui Generis vuelve a San Juan con el repertorio de su gira 2017.

Fecha, hora y lugar: jueves 14, a las 21.30, en Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: $450 (las primeras 5 filas), $400 (de la 6 a la 10) y $350 (de la 11 a la 20), $300 (pullman).



* Sin ley

La banda oriunda de la ciudad bonaerense de Quilmes presentará su punk rock.

Fecha, hora y lugar: viernes 15, a las 23, en Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur).

Entradas: $200. En Kiosko 24 horas (Av. Córdoba 1402 oeste) y boleterías.



* Fede Cyrulnik

El comediante llega para presentar su stand up.

Fecha, hora y lugar: viernes 15, a las 22, en Renatto Eventos (Av. Libertador 1365 oeste).

Entradas: $250. En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este), Farmacia Echegaray (Rioja y Santa Fe), Drugstore 1345 (Av. Libertador 1345 oeste) y en www.masticket.com.ar.



* Dios salve a la Reina

Desde Rosario, la mejor banda tributo a Queen del mundo, pondrá su show Don't Stop Me Now.

Fecha, hora y lugar: sábado 16, a las 22, Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: desde $300. Tarjeta Nevada (Gral. Acha 320 sur), Farmacia del Patio Alvear (Av. Libertador y Perito Moreno) y boletería.



* Eclipse

El grupo mendocino trae su clásico tributo a Pink Floyd.

Fecha, hora y lugar: sábado 16, a las 21, en Teatro Municipal (Mitre 41 este).

Entradas: $200 y $170.



* Pepo Lara

El joven riojano interpretará las mejores canciones de su repertorio.

Fecha, hora y lugar: sábado 16, a las 23, en Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur).

Entradas: $50 (ellas) y $100 (ellos). En Kiosko 24 horas (Av. Córdoba 1402 oeste) y boleterías.



* 1er Festival Internacional de Jazz San Juan 2017

Encuentro con participación de músicos internacionales como Peter Mazza de EEUU y Michael Kuttner de Alemania; Alejandro Santos, entre los nacionales;

y artistas locales.

Fecha, hora y lugar: viernes 15, sábado 16 y domingo 17, a las 20, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entrada: $100 (gral.) en boletería del complejo.



* Alcides

El cantante de cumbia cordobés arriba a la provincia con todos sus clásicos.

Fecha, hora y lugar: viernes 15 a las 23 en Casino Rawson (Torino 596 oeste, Villa Krause); y sábado 16, a las 23, en Casino del Bono Park (Ig. de La Roza 1946 oeste. Reservas: 4262300).

Entrada: ingreso libre



* Ray Chen y Julio Elizalde

Concierto dentro de la programación de abono de Mozarteum Argentino San Juan en su 35to aniversario. Con el reconocido violinista chino Ray Chen y el director artístico del Olympic Music Festival de Seattle, el pianista Julio Elizalde, formado en el Conservatorio de San Francisco (su ciudad natal) y doctorado en la Juilliard School of Music de Nueva York.

Fecha, hora y lugar: martes 19, a las 21.30, en Auditorio J. Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entradas: 300 (gral.) y $200 (estudiantes).





* Desastre en año nuevo

Con el grupo Hecatombe. En gira nacional. Apto para todo público.

Fecha, hora y lugar: jueves 21, a las 19 Meet & Greet (sólo 100 localidades); y a las 21, obra. En Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: $800 (Meet&Greet y show). Función: $400, $350 y $300 (platea); $350 y $300 (pullman). En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este). En boletería de la sala, martes 19 y miércoles 20, de 11 a 13 y de 17 a 19; jueves desde las 11 de corrido.



* Richard Coleman

Músico, guitarrista y compositor, tocó con grandes del rock como Charly García, Soda Stereo y participó junto Gustavo Cerati en las producciones Ahí Vamos y Fuerza Natural. Llegará desde Buenos Aires en versión acústico.

Fecha, hora y lugar: viernes 22, a las 21.30, en Sala Auditorium de Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur).

Entrada: $350. En boletería de la sala, lunes a sábado, de 10 a 20; y el día de la función, desde las 17. También en www.tuentrada.com.



* Gustavo Cerati Sinfónico

Música para Volar vuelve a San Juan para hacer su recital en memoria de Cerati junto a un ensamble sinfónico y el Coro Universitario de San Juan.

Fecha, hora y lugar: sábado 23, a las 21.30, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entrada: $300, $400 y $450. En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este), Farmacia Echegaray (Rioja y Santa Fe) y boletería.



* Diego Olmos

Desde su Córdoba natal, llega con su cuarteto.

Fecha, hora y lugar: sábado 23, a las 23, en Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur).

Entradas: $120. En Kiosko 24 horas (Av. Córdoba 1402 oeste) y boleterías.



* Cosas de familia

Jorge y Demián Bucay, como padre e hijo, utilizan su propia experiencia personal para abordar el tema.

Fecha, hora y lugar: viernes 29, a las 21.30, en Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador).

Entradas: $300, $450 y $500. En Tarjeta Data (Av. Ignacio de la Roza 223 este), Farmacia Echegaray (Rioja y Santa Fe) y boletería.