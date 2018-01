En 2017 nació Felipe, el tercer hijo de Florencia Peña, y primero fruto de su amor con Ramiro Ponce de León, con quien está en pareja desde hace algunos años. Por eso, para despedir el año, la actriz decidió publicar una imagen que llamó la atención: el momento en el que su bebé salió de la panza.

No fue un embarazo fácil para la actriz. Le diagnosticaron trombofilia y tuvo que inyectarse heparina durante los nueve meses. "Entendí que la trombofilia en la mayoría de los casos no impide llegar a término con el embarazo, siempre y cuando se diagnostique tempranamente y se medique. Seguiremos luchando por la igualdad. Para que no haya más muertes intrauterinas y todas tengan las mismas posibilidades. Juntas seguiremos poniéndole el cuerpo a esta causa. Esto recién empieza", escribió antes de ingresar a la sala de parto.

Ahora, compartió con sus seguidores la tierna fotografía. "La mejor postal del 2017. El amor... lo único que nos salva. Brindo por el amor. Hace falta. Brindo por vos hijo. Porque esto recién empieza", indicó.