El reconocido Luis Salinas abrió su presentación con un popurrí de temas, magistralmente sacados de su guitarra. (Fotos: Daniel Arias )



Eusebio de Jesús Dojorti -Buenaventura Luna- y Ernesto "El Negro" Villavicencio, dos grandes exponentes de la poesía y la música sanjuaninas fueron los elegidos para celebrar la Independencia Argentina. Fue anoche, en la gala organizada por el Gobierno de la Provincia, que tuvo lugar en el Auditorio Juan Victoria y que culminó de excelente manera, con el aclamado guitarrista Luis Salinas y sus músicos.

Jimena Collado, una particular voz para el Himno Nacional Argentino.

La velada inició con el Himno Nacional Argentino, en la particular interpretación de Jimena Collado, con la también maravillosa guitarra de Jonatan Vera. El mismo instrumentista sería quien luego, junto a sus compañeros de trío, acompañaría las muy buenas actuaciones del combo que puso voz y alma al puñado de clásicos del folclore local: Gabriela Zunino, Oscar Figueroa y Gustavo Troncozo. Con la solvente presentación de Jorge Pascual Recabarren, que matizó con glosas y recitados, el espectáculo (donde varias veces se gritó con ganas "¡Viva la Patria!") dio el primer y acertado paso: "No sé qué tiene San Juan". El aplauso cálido acompañó la seguidilla: Zamba triste, Con el atardecer, Con el aire -cueca que arrancó entusiastas palmas de la platea-, Mi amor en una tonada y Si sabís templar las cuerdas, donde los guitarreros mostraron que sabían hacerlo, y de maravillas. Pero también fue en esta cueca de Luna y Oscar Valles, en su tramo final, en la que se unieron las voces de los tres cantantes, a las que se sumaron las del público, que entre palmas y agite de pañuelos, celebró a sus artistas y se quedó -evidentemente- con ganas de más. No pudo ser esta vez, pero había un motivo, y un buen motivo. "Buenas noches, muchas gracias. Es un honor y una emoción estar acá", dijo Luis Salinas. Bajo una tenue luz, solo pero llenando el escenario con sus rasguidos sentidos y casi íntimos, dio inicio a su presentación, con un enganchado de folclore y tango sobre el que tarareó algunas melodías. Al cierre de esta edición, los presentes continuaban disfrutando de ese don que lo convirtió en uno de los máximos exponentes dentro y fuera del país.

Buena yunta. Gabriela Zunino, Oscar Figueroa y Gustavo Troncozo, junto a Jonatan Vera Trío, un gusto.