Fractal jazz tendrá presencia en Spotify desde 5 de septiembre, ya que subirán la grabación del concierto de homenaje a Aretha Franklin que hicieron el año pasado en el Auditorio Juan Victoria, con Melisa Quiroga como invitada.



Liderado por Elmer Mezza, trompetista hondureño radicado aquí, Fractal es un proyecto de jazz que contiene varias formaciones, un trío estándar, los Latin jazz, Big band, un quinteto y la formación de los tributos. En total conforman Fractal unos 20 músicos que van rotando entre estas formaciones.



"Hoy por hoy nadie compra un disco, todo es virtual, esto también forma parte de una nueva realidad y hay que aceptarlo, más aún en medio de esta pandemia que no deja opción. Hace 6 meses que no pisamos un escenario y que no tenemos contacto con nuestro público, eso fue el puntapié más fuerte para decidir que el concierto homenaje a Aretha Franklin estuviera en Spotify" comentó a DIARIO DE CUYO Mezza sobre este estreno en esa plataforma digital, a donde subirán en las próximas semanas material inédito interpretado por la formación de Latin Jazz.



"Cuando soñamos lo hacemos a lo grande, eso es lo que muchas veces nos hizo hacer cosas impensadas, por eso tenemos grandes expectativas con el disco de Aretha. Primero, porque sabemos que es un excelente producto, suena de maravilla, fue grabado en vivo en el Auditorio Juan Victoria y masterizado por Poncho, así que es un material impecable; y segundo porque le pusimos el corazón, fueron muchos meses de ensayo, Meli es una maravillosa cantante y realmente su voz es para el soul. Es increíble el color y el brillo de su voz. Además de todo esto, Aretha Franklin lleva dos años con muchos homenajes, película y nosotros hicimos este gran concierto, así que estamos seguros que va a tener buena repercusión" sostuvo el trompetista.



"Tuve que estudiar mucho porque tiene fraseos y cosas que no quería que fueran iguales, no quería imitarla sino homenajearla a mi manera. Estudié mucho sus ademanes, sus formas, sobre todo sus letras, que vienen del corazón, muy sentidas, mucha pasión, dolor, amor, desamor, le canta más o menos a lo que le canto yo. En ese sentido me identifiqué mucho con ella por la pasión y por esa impronta en el escenario, diciendo "aquí estoy yo y esto es lo que hago" analizó Melisa Quiroga. La también cantante de Donaires recordó que fue un trabajo arduo la preparación para el concierto. "Lo que más me dejó este desafío de hacer dos horas de Aretha, fue ponerme la meta de estudiar la técnica de cómo llegar a los agudos tan agudos que tiene. Para mí fue un gran desafío vocal, estudiarla a ella y a la música negra y tratar de cantar como un negro. Feliz de que el concierto haya sido un éxito, que quisieran otra función que no se pudo dar. Bancar dos horas como solista fue todo un desafío" aseguró.



Mientras esta versión sanjuanina de la reina del soul suena en Spotify, desde Fractal aseguran que tienen un próximo proyecto en gateras. "Estamos esperando que se abran los teatros y Aretha Franklin regresará a los escenarios, seguramente, pero estamos preparando un homenaje a Los Plateros. Ellos representan esa música maravillosa, esas voces geniales e inolvidables que todos en algún momento hemos escuchado", adelantó Natacha Cruz, representante del proyecto, sobre el próximo concierto para el que incluso ya tienen seleccionadas las voces.