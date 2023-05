En los últimos días, Fran Mariano volvió a aparecer en las primeras planas de los medios para hablar de su dramática experiencia con las cirugías estéticas. El exparticipante de Cuestión de Peso, quien se sometió a más de 30 intervenciones en su afán de parecerse a Ricky Martin, dio detalles de la mala praxis de la que acusa al cirujano Aníbal Lotocki.

“En el quirófano me habían anestesiado mal”, denunció el mediático en una entrevista con Nosotros a la mañana, en la que dio detalles de su situación. “Me levanté en la mitad de la cirugía, sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”, continuó. Además, acusó al cirujano por mala praxis: “Me levanté con los pómulos hechos cuando yo le había dicho que no los quería. Lo que me inyectó en la boca no se me va más”, lamentó, y añadió que Lotocki le había causado un problema en la vista al inyectarle “aceite de motos”, lo que le afectó su visión y lo obligó a usar lentes de contacto.

Luego de este recorrido por los medios, en las últimas horas, Fran subió a su cuenta de TikTok un escalofriante video en el que se ven las secuelas de sus intervenciones. Allí muestra de frente y perfil, donde se ven las cicatrices y pese al impacto que generan las heridas, celebra la evolución de los moretones sobre sus ojos. “¿Ven que ya no está morado? Ayer estaba violeta”, comparó, en el video en el que escribió al pie: “Recuperándome de mi extracción de siliconas”.

En un relato pausado, Fran contó cómo se siente luego de la intervención: “No me duele, solo molestia en la hinchazón y me llora el ojo”, afirmó. Y luego se refirió a la cuestión estética: “Quiero mi barba, la extraño. Me tuve que afeitar por los cortes, ahora quiero que me crezca de nuevo”, lamentó. Y agregó un retoque que le hizo el médico. “Me dijo que era el marco justo de mi cara y me emparejo las cejas”, señaló, y cerró contando que el lunes próximo deberá visitar nuevamente al doctor para seguir con el tratamiento.

Francisco Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, saltó a la fama por primera vez con su papel de “El fan de Graciela Alfano” en la tribuna de ShowMatch, a mediados de los 2000. En aquella oportunidad, y en medio de un cruce, había sido Moria Casán quien le dijo “andá a Cuestión de Peso”. Entonces, él no dudó y lo hizo: de hecho, tuvo un exitoso paso por ese reality, donde llegó a bajar más de 90 kilos. Y desde entonces, se propuso parecerse a uno de los artistas más importantes de la música latina.

“Me hice la nariz, el mentón, labios...Me quiero parecer a Ricky Martin, pero la verdad es que quedé más lindo que él”, bromeó el año pasado, durante una visita al programa de Carmen Barbieri, donde explicó el motivo por el cual decidió cambiar su apariencia física: “Por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. Y en ese momento no tenía la distinción de decir ´tengo que ser yo en mi mejor versión´. Pensé en quién le gusta a todo el mundo y es cierto que la gente me decía que me parecía un poco. Entonces yo me la creí”, explicó.