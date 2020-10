Entre 1930 y avanzado el 1950, San Juan fue sede de prestigiosos y convocantes salones de pintura provinciales, regionales y nacionales; acontecimientos sociales y culturales que aglutinaban lo mejor de la época. El Salón Primavera, a cargo del Ateneo Popular Libre en 1931, o el I Salón Provincial de Artes Plásticas en 1937, organizado por la Comisión del Museo Provincial, fueron algunos de ellos. Instancias valiosas, se convirtieron en citas obligadas y muy estimulantes para el ambiente, ya que al decir de los estudiosos, de algún modo legitimaban la producción de los artistas. Pero además, era a través de ellos que se adquirían y protegían obras, que hoy son referencia inestimable para trazar la historia del arte en San Juan. Sin embargo, con el pasar de los años, fueron tornándose cada vez más esporádicos hasta desvanecerse por causas varias. Ahora, rescatando aquel espíritu -que más cerca en la línea de tiempo tuvo exponentes como el Salón Regional Cuyano Franklin Rawson, de 1988; el Salón Exposol'93 o el Salón Cordillerano, de 2017, por citar algunos- el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, en conjunto con la Fundación Banco San Juan, lanza la primera convocatoria del "Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales", de carácter provincial y que se erige con la firme intención de sostenerse en el tiempo.



Una gran vidriera para los artistas sanjuaninos, cobra cuerpo en un año muy particular, y no sólo por la pandemia que lo ha atravesado todo. Es que este año hay fechas significativas que le imprimen un valor especial: los 200 años del nacimiento de Benjamín Franklin Rawson (que se cumplieron en marzo); y los aniversarios de apertura del nuevo edificio (en octubre de 2011) y de la fundación del Museo (en noviembre de 1934).



"Si bien es una iniciativa por la que venimos trabajando hace tiempo, todo eso fue analizado para que pudiéramos lanzarlo en este momento, un año muy especial para nosotros. En este marco festivo que se da entre octubre y noviembre, queríamos hacer algo especial para los artistas de nuestra provincia y decidimos concretar este Premio, que de alguna manera visibiliza, alienta y promueve el desarrollo de las artes visuales en San Juan, donde sabemos que tenemos excelentes artistas, todos desarrollando una carrera importante; además de contar con una carrera en Artes Visuales" comentó Emanuel Díaz Ruiz en diálogo con DIARIO DE CUYO. El director del MPBA Franklin Rawson dijo que la intención es armar una formación en premiación y, al mismo tiempo, que vuelva a ser una vía para incorporar obras de artistas contemporáneos a la colección permanente de la institución.



Un jurado designado especialmente tendrá a su cargo la evaluación de las obras y la selección de seis de ellas, cuyos autores recibirán premios en efectivo: habrá dos adquisiciones y cuatro menciones (ver aparte). El tribunal estará integrado por el director del MPBA, Díaz Ruiz, Laura Adámoli por la Fundación Banco San Juan, Virginia Agote (exdirectora del MPBA, actual secretaria de Cultura) por el Ministerio de Turismo y Cultura o Agencia San Juan del Bicentenario; y dos jurados "externos a las instituciones que convocan al certamen, y conocedores de la escena artística local": el crítico de arte Eduardo Peñafort; y Alberto Sánchez Maratta, docente de la UNSJ e investigador.



"La temática es totalmente libre y en cuanto a las categorías no está restringido a ningún tipo de disciplina en particular, sí la única condición es que no pueden ser performances, videoinstalaciones u otras obras efímeras, porque como cualquier certamen que incorpora obra a su patrimonio, estas deben perdurar en el tiempo", precisó Díaz Ruiz, quien hizo hincapié en este tipo de certámenes como uno de los mecanismos de incorporación de obra que el Museo ha implementado desde sus orígenes, además de donaciones provinciales y nacionales; y adquisiciones en importantes ferias como ArteBA. De hecho, el funcionario resaltó que el MPBA es uno de los museos provinciales del país más destacados por su acervo. "Y desde ese punto de vista, este concurso también es muy importante, porque permanentemente estamos buscando los medios y los modos de destacar la producción local y de posicionarla a nivel nacional", señaló, citando como ejemplos la Bienal Nacional de Dibujo o el Premio Nacional de Escultura.



Por su parte, Adámoli rescató que desde la Fundación del Banco San Juan -socia en esta iniciativa- "tenemos como objetivos fundamentales promover la excelencia en educación y cultura. Y en este programa perseguimos, junto al MPBA, premiar a los artistas visuales acompañando y distinguiendo al primer premio. Desde hace más de una década lo venimos haciendo e incentivamos a todas las diferentes aristas de esta disciplina".



"Estamos sentando las bases de esta primera convocatoria del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales y la idea es mantenerlo en el tiempo. Nos parece muy lindo e importante retomar esta idea y reposicionar estos salones tan importantes en la provincia", redondeó Díaz Ruiz.

El certamen



Hay dos premios adquisición, uno de $80 mil y otro de $60 mil; y cuatro menciones especiales sin adquisición, de $10 mil cada una.



La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, nativos de San Juan (residiendo en la provincia o fuera de ella), o extranjeros en la provincia con una antigüedad mayor o igual a 4 (cuatro) años, que se encuentren en condiciones de participar con una obra inédita o fecha próxima de ejecución-, enmarcada en teorías contemporáneas del arte y la experiencia estética actual. Son válidas todas las expresiones de las artes visuales, cualquiera sea su técnica, procedimiento y temática.



La participación es de carácter individual, pudiendo postular una obra por persona. Los interesados en participar pueden acceder a las bases y condiciones en www.museofranklinrawson.org.



El cronograma es el siguiente: Hoy, apertura de la convocatoria, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, a las 20 hs. Selección de obras: 17 de noviembre. Publicación de premios y menciones en www.museofranklinrawson.org: el 26 de noviembre. Mail de consultas: premiofranklinrawson@gmail.com.