Desde su primer lanzamiento discográfico hasta la fecha encontramos tres momentos fuertes en la carrera de Jewel. El primero fue su álbum debut “Pieces Of You” (1995), un disco prácticamente acústico que tardó en llegar a las grandes audiencias pero terminó vendiendo 12 millones de copias tan solo en los Estados Unidos. 20 años después publicó otra producción destacada, “Picking Up The Pieces” (2015). Si bien en el medio hubo discos muy buenos como “0304” (2003), vamos a tomar como tercer gran momento a “Freewheelin' Woman”, su decimotercer y más reciente trabajo, cuyo lanzamiento estaba originalmente previsto para 2020, pero la pandemia y el resto de las actividades de Jewel terminaron postergándolo. Prueba de ello es que “Grateful”, el primer sencillo del disco, fue lanzado en 2020. Otros adelantos previos a la publicación de “Freewheelin' Woman”, fueron “Long Way ‘Round” en donde invita a aventurarse a la vida tal como es y no tomarse las cosas tan seriamente; y “Dancing Slow”, una canción country animada a dúo con Train a quien mucho recordarán por su hit “Hey Soul Sister” (2009).

Desde el anterior álbum de estudio, Jewel estuvo ocupada con distintos proyectos como el trabajo que venía realizando con Inspiring Children Foundation, donde ayudan a los jóvenes a lidiar con la ansiedad y la depresión, dos patologías que se vieron mucho más acentuadas como algunas de las secuelas que dejó la pandemia. Trabajó también en un libro y una película. En 2021 compitió y ganó la 6ta temporada del programa “The Masked Singer”, en donde distintas estrellas de la música concursan disfrazadas sin que se revele su identidad hasta el momento de ser eliminados o en el caso de Jewel cuando ganó y se sacó el disfraz de Queen Of Hearts. Ahora, está representando a Alaska en el “Concurso de la Canción Estadounidense”.

“Freewheelin' Woman” es el disco con mayor libertad vocal en la carrera de Jewel, aunque después de escuchar sus performances en “The Masked Singer” sabemos la gran capacidad vocal e interpretativa que puede desplegar, incluso abordando una amplia gama de estilos.

“Alibis” es el momento más pop del disco en donde utiliza su efectivo vibrato jazz justo antes de que explote el estribillo. En “Half Life” narra las historias de Sally y Garry, dos personas ancladas en su cotidianeidad sin poder avanzar, como zombis que ven la vida pasar sin hacer nada al respecto.

Con una desgarradora interpretación, “Almost” cuenta la historia de un amor que al borde de conseguir la felicidad, termina desvaneciéndose y rompiéndose en pedazos. En contraposición a tanto dolor llega “Dance Sing Laugh Love”, una animada canción en donde invita a disfrutar la alegría y dejar de lado las peleas inconducentes.

“Living With Your Memory” es una canción con elementos soul y jazzeros. La historia de un hombre que intentaba mantener una relación con la protagonista, mientras ella vivía en libertad, como la freewheelin’ woman que se autodenomina, y ahora ella debe vivir con el recuerdo de aquel hombre.

Párrafo aparte para “No More Tears”, originalmente incluida en el documental “Lost In America” (2018), pero esta versión 2022 está interpretada a dúo con Darius Rucker (Hootie And The Blowfish) y su aporte es tan rico que le da un plus extra a la canción. Tan valiosa es la participación de Rucker que por momentos recuerda a “Let Her Cry” (1994).

En “When You Loved Me”, Jewel le canta a un amor que tuvo, mientras ve a otra mujer ocupando el lugar en el que en otro momento estuvo ella y recibiendo el mismo amor del que antes fue receptora. En cuanto a lo interpretativo no es el mejor momento del disco, son 4 minutos de llanto que resultan insoportables, al punto que decimos, parafraseando a un amigo, “sacame de esto” y por suerte llega “Love Wins”. La canción aporta alegría y dinamismo mientras suena un piano Wurlitzer y un riff que parece inspirado en “(I Can’t Get No) Satisfaction” de los Rolling Stones.

Cierra el disco “Nothing But Love”, una alegre canción que resalta el poder del amor y la manera en que puede llegar a poner al mundo de rodillas.

Si bien este disco tiene sus momentos de dolor y lamentos, “Freewheelin' Woman” es esa inyección de alegría y optimismo que necesitamos en estos tiempos de post pandemia, guerra y angustia. No trae la solución a los problemas pero escucharlo causa el mismo efecto que esos instantes en los que uno respira aire fresco mientras el sol se nos posa en la cara.

Por Leonardo Muro