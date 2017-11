Cansada de que en cada una de sus presentaciones en el " Bailando por un sueño" los fanáticos de sus múltiples enemigos la abuchearan, Gladys "La Bomba Tucumana" decidió que era momento de sentirse acompañada. Por eso, fletó micros desde Tucumán repletos de seguidores de su música para que se instalaran en las tribunas del programa.

De hecho, minutos antes de que comenzara ShowMatch, el mismo Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de Twitter para contar lo que estaba ocurriendo: "El estudio del Bailando parece una cancha de fútbol. Más de 120 personas llegaron de Tucumán para alentar esta noche a Gladys "La Bomba Tucumana". Increíble", había adelantado.

Lo cierto es que al momento de salir a la pista, la cantante tropical de los años noventa sintió por primera vez que jugaba de local y quizá por eso, esta vez no discutió, ni insultó, ni lloró. De hecho, su tranquilidad a la hora de la previa llamó la atención de los miembros del jurado.

Pero puertas afuera, no todo era tranquilidad. Cuando la cantante salió a la pista, las cámaras mostraron como un grupo de fanáticos prendían fuegos artificiales en calle Fraga, donde está ubicado el estudio desde donde sale al aire el programa. "Yo hoy por ahí no salgo", broméo el conductor, dando por sentado que el barullo no iba a ser bien recibido por los vecinos.

Y tenía razón. El cronista de El Diario de Mariana, "Pampito" Perelló Aciar subió a su cuenta de Twitter un video en el que puede verse a un grupo de vecinos indignados por lo que acababa de ocurrir.

Como si fuera poco, uno de los camarógrafos de Los Ángeles de la Mañana tuvo que recibir asistencia médica por haber padecido una lesión en su tímpano. Además, se produjeron destrozos en vidrieras de la cuadra y en autos que se encontraban allí, estacionados. Ante semejante panorama, la policía no tardó en llegar para atender los reclamos de los vecinos.

