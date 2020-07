Cada familia es un mundo. Pero en el clan de Diego Maradona los enfrentamientos no quedan guardados en la intimidad, sino que toman gran relevancia pública. El conflicto comenzó cuando Dalma se quejó porque no podía comunicarse con su padre. Luego, se filtró un polémico video del Diez bailando en mal estado. Mientras que Gianinna expresó su preocupación por la salud del Diez y amenazó con tomar acciones legales para ayudarlo.

Las hijas de Claudia Villafañe están enojadas con el entorno del astro del fútbol, del cual forma parte el abogado Matías Morla. Aseguran que no lo cuidan como deberían, que lo tienen aislado y que lo exponen de la peor manera en los medios. Más tarde, Maradona grabó un video en tono irónico en el que aparecía con una cinta atada a las muñecas. “Ay, no sabía que estaba preso”, dice el director técnico y unos segundos más tarde se libera las manos. “Preso, las pelotas”, concluye.

En un nuevo capítulo de esta historia, trascendió un fuerte audio del ex jugador de fútbol en el que revela un episodio que ocurrió con una de sus hijas, sin dar ningún nombre: “Escuchénme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad me duele”.

En la grabación, Maradona también hace referencia a la supuesta estafa económica de Claudia Villafañe que derivó en una enorme batalla legal en la Justicia: “Pero no le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”.

El Diez estaría haciendo referencia a un episodio que habría protagonizado Gianinna, ya que fue ella quien habló sobre la adicción al alcohol y su intención de realizar acciones legales para poder ayudarlo en el ciclo Intrusos. “El panorama del alcohol lo vienen negando hace un montón. No es algo de ahora, de la cuarentena”, enfatizó, y relató lo que vivió en octubre del año pasado cuando fue al cumpleaños de su padre. El primer encuentro fue por la tarde. Allí fue junto a su hijo Benjamín, su hermana Dalma y su sobrina Roma. En aquel entonces, destacaron que no lo habían visto “bien”, y se fueron.

“Pero después yo volví sin avisarle ni a mi hermana”, dijo la mamá de Benjamín Agüero y al llegar, se encontró con Maradona “dormido en una mesa”. “Con personas alrededor”, sostuvo, y afirmó que estaba Jana presente aquella noche. “Cuando mi papá se descompuso, Matías Morla (su abogado) se fue. Mi amiga lo quiso ir a encarar y yo le dije que lo grabe, porque después lo que dijera podía ser usado en su contra”, expresó la joven.

Luego recordó que en 2014 habían logrado que a Diego lo internaran por su adicción a la cocaína. “Nosotras (Dalma y Gianinna) hemos vivido situaciones que no estuvieron buenas. Mi papá me agradeció un montón de veces que en su momento lo hayamos internado. Le dimos la responsabilidad a un juez. Hoy no se puede hacer legalmente”, remarcó la diseñadora.

Cabe destacar que Leopoldo Luque, el neurocirujano que atiende a Maradona, admitió que su paciente tiene problemas con la bebida: “Él, por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él. Entonces cuando escucho que es un tema de pastillas... No, eso es simplificar un problema que tiene un sistema de comprensión más alto, que tiene que ver con la contención familiar. Esto es atípico, esta cuarentena”.