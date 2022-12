Si bien Juan Reverdito, Tomás Holder, Martina Stewart Usher e Ignacio “Nacho” Castañares Puente (el único de ellos que aún sigue en juego) habían conformado el grupo de Los Monitos apenas comenzó Gran Hermano 2022, donde se habían mostrado más unidos que nunca, esa relación parece haberse quebrado y no habría vuelta atrás.

Así quedó demostrado en plena gala del programa de Telefe donde Tomás y Juan mantuvieron un tenso ida y vuelta, en la que también intervino Martina.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro indagó a Holder sobre su nuevo fanatismo por Walter “Alfa” Santiago. A lo que el joven se sinceró: “La verdad es que adentro tuve muchos choques con él, pero después no me gustó que Thiago lo haya maltratado. Como televidente lo apoyo, me gusta”.

Tras escucharlo, los exhermanitos se cruzaron al aire:

Juan: -Lo que hace para entrar (al repechaje), eh… ¡mamita! Por favor.

Tomás: -Mirá quién apareció ahora. Viniste porque te hace falta.

J: -No, para nada. Yo vine todas las galas. Estás muy creído, papá. Estás muy allá arriba. Los Monitos siguen estando, somos Nacho y yo.

Martina: -Lo que la gente veía adentro de la casa de Juan, nosotros recién pudimos verlo afuera.

J: -Es lamentable lo que escucho.