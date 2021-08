Mucho se habló de un supuesto romance entre Luciano Castro y Jimena Barón. Sin embargo, parece que la cosa no iba por ese lado y que en realidad, quienes estarían manteniendo un amorío serían sus ex, Sabrina Rojas y el Tucu López.

El incipiente romance fue confirmado por Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana. Según contó la periodista, la actriz y modelo había ido a ver al actor y conductor a la obra dirigida por José María Muscari, Sex, vive tu experiencia y allí habría nacido el amor.

“Estoy ejercitando la soltería, lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos es la que mas disfruto. Aunque todos me dicen que volvemos”, había dicho hace un mes la actriz que sigue en contacto con el papá de sus hijos y con quien hasta protagonizará la obra de teatro Desnudos.

Sobre los motivos de su ruptura con el actor, se sinceró: “No nos aguantábamos más, la convivencia, doce años juntos, una pandemia que nos agarró trabajando juntos, volvimos de Mar del Plata y no nos separamos más en casa, sin trabajar, no podíamos salir a hacer nuestras cosas, nos encontramos en pandemia en un momento de niños 24x24 de 8 y 6 años, sin nadie que te ayude, no salir, no trabajar, te desmotivás”.

“Fue un año donde nos sostuvimos, muy charlado, a él le gusta estar encerrado pero no por elección. Las primeras semanas nos mirábamos como ‘qué estamos haciendo’ pero ahora estoy.... como...”, dijo insinuando que está bien y aclaró: “Es sin sexo la separación, por lo menos entre nosotros dos. Somos una pareja que renació de todo y ésta es la primera vez que Luciano se muda, siempre lo sostenemos bajo techo, es la primera vez que se va”.

En su momento además dijo que estaba sola y bien y que llegaron varios candidatos: “Doce años en pareja, cuando esta el rumor de que te separás, aparece Instagram y es un mundo nuevo, me siento adolescente, ¡ah! Gente nueva, miro y me levanta el ego”. Cuando le preguntaron si quienes le escribieron eran famosos, dijo que nunca diría rubro ni nada. Además, dijo que no creía que volviera a convivir.

En las últimas semanas sonaron fuerte los rumores que aseguraban que Castro mantenía una relación con la jurado del segmento de ShoMatch, La Academia, Jimena Barón. Al respecto, Rojas dijo: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”.

Los rumores de romance comenzaron luego de que Barón dijera en referencia al ex Jugare Conmigo: “Hay una película muy hermosa con un compañero soñado. “Luciano es lo más. Es un gran actor y es un gran desafío para él esta película: su personaje es re difícil”.

¿Por qué se menciona a Jimena Barón como la posible nueva novia de Luciano Castro? Si bien ella aseguró que no está en pareja, sí contó que está “conociendo” a alguien. Incluso, la noche en que Argentina ganó la Copa América en Brasil, reveló que se quedó afónica como consecuencia de aquellos festejos. “Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha. Él tiene mucho más para ser quemado. Yo estoy tranquila”. Luego comenzó a circular una foto de él fumando habano.