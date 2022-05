Foto Gentileza Buasso-Carrizo

Cruzar el Atlántico, conocer distintas culturas, pasar de los conciertos virtuales de pandemia a salas icónicas y ser aplaudidos en distintos países es solo parte de lo que han vivido Cande Buasso y Paulo Carrizo, la talentosa dupla sanjuanina que está de regreso de su primera gira por Europa, armada por Industrias Works. "Increíble" es la palabra con la que describen este periplo que ya tiene colgado el cartelito "Continuará...". Es que -"si todo marcha bien", como advierten cautelosos- su música los devolverá en julio al viejo continente; y desde allí quizás podrían dar el salto a Japón. Todo esto en medio de una agenda cargada, que incluye el intenso trabajo para su segundo disco que, estiman, verá la luz el año próximo; y luego de un esperado concierto en el país que también los entusiasma muchísimo: el 27 de mayo, Cande y Paulo harán de las suyas en el CCK.



- ¿Cómo surgió esta gira?

- Paulo: Hace tres años venimos intentando salir de gira con todo nuestro staff siempre haciendo lo imposible. Después de varios intentos, la tercera fue la vencida! Como a todos, nos afectó mucho la pandemia. Teníamos giras muy importantes y grandes que iban a durar 6 meses o más. En fin, este European Tour fue increíble y todavía no termina ya que en el verano de allá estaremos tocando en Italia, Turquía, Suiza y quizás Japón e Inglaterra por supuesto, que es nuestro punto de encuentro y partida.



- ¿Con qué expectativas la encararon?

- Cande: Primero estábamos muy nerviosos porque eran conciertos en estadios. Y de pasar a hacer videos en casa para las redes y conciertos virtuales nos encontramos con estadios para 8 o 9 mil personas. ¡De no creer! Nunca esperábamos algo así. Ni mencionar que en estos lugares como el Arena Apollo en Manchester había tocado grandes bandas como Oasis, Rolling Stones, Skid Row, los Red Hot, Black Sabbath, Queen, Iron Maiden, y la lista es realmente extensa. Lugares históricos como lo es el Birmingham City Hall!! Todos fueron lugares muy especiales y donde pasaron músicos que todos adoramos. Yo siempre pienso algo: O te acostumbras o te devora el escenario! (risas) Lo bueno es que todo sale bien siempre, los técnicos, el lugar, el público, el chef, que se llevó todo el crédito de la gira!!! (risas). Todo conectado en algo mágico.



- ¿Qué repertorio llevaron?

- P: Tocamos nuestro álbum debut que se lanzó el 4 de junio del año pasado. ¡Es pronto su aniversario también y su despedida ya que estamos trabajando en el próximo disco!



- ¿Cantaron en inglés y español?

P: Sí, el álbum tiene muchas canciones icónicas en inglés y muchas traducciones hechas por nosotros, como la canción de "Into white" de Cat Stevens, que la traducción es "En blanco estas". Los invitamos a escucharla ya que, particularmente, la traducción es muy loca como la original (risas). Y yéndonos un poco al punk también hicimos "Esperándote", una traducción de la canción de Velvet Underground "Waiting for my man" que amamos porque habla de un hombre que está esperando para comprar droga, pero cuando Cande la cantó quedó como una canción de amor (risas), esa es otra canción del álbum que no se pueden perder.



- ¿En algún momento temieron que su música no llegara al público?

- P: Trabajamos mucho para que los setlists estuvieran en el orden correcto, para ver la reacción del público en diferente orden y poder probarlos. Es más prueba y error, y estar muy despierto a la hora de percibir qué le parece más interesante al público y qué pasa más desapercibido. Pero en general todas fueron un éxito!



- ¿La recepción fue la misma en los diferentes países?

- C: La energía del público era muy linda en todos los shows, en cada tema aplaudían mucho también en el momento que hablábamos hubo risas. Yo me ponía nerviosa y por ahí decía cualquier cosa en inglés (como chistes o gestos) y se reían. Pero hasta hoy no puedo acordarme cómo hicimos que pasara eso! (risas). Siempre están los nervios, pero todo sale bien! Y la recepción del público siempre fue la deseada y esperada, por más que fueran 8 mil personas. Sinceramente mucho miedo, pero después te das cuenta que arriba del escenario te convertís en un satélite que toma y transmite. Así de exhausto quedás también! (risas).



- ¿Qué les llamó la atención o los sorprendió durante el viaje?

- C: Primero, que no se come mejor en otro lado del mundo que no sea en Argentina, estamos bien, de verdad. Segundo, Inglaterra es muy diferente porque no había restricciones y lo que pasó es que de tanto andar y viajar todos los días a ciudades diferentes, de tanto subirnos a trenes y aviones, nos contagiamos de covid, y como en ese país no había restricciones, ante esta situación seguimos trabajando igual, con los cuidados necesarios. Yo estuve con 40 grados de fiebre cantando, me dijeron de cancelar fechas pero no lo veía viable y me sometí como a una prueba personal para muchos un tanto extraña... "Hasta dónde podría llegar?" No fue fácil, fue una semana muy dura y me afectó mucho a nivel respiratorio, mejoré rápido y salí. Después de esto ya sé que puedo cantar en cualquier situación (risas).



- ¿Cómo sigue el plan para insertarse en el mercado internacional?

P: Gracias a Dios ya estamos en el mercado internacional. Y el éxito vendrá algún día, no es algo en lo que estamos preocupados como es normalmente. El objetivo que tenemos está en hacer buena música y lo demás viene solo o no. Pero por lo menos, fuimos fieles a nuestros principios musicales y éste es el camino para nosotros, lo disfrutamos con mucho amor y cariño. Y entregamos absolutamente todo.



- ¿Qué sienten que les dio San Juan para encarar esta nueva etapa?

- C:: San Juan viaja con nosotros a todos lados. Nuestra casa y hogar, donde queremos estar por siempre. Aunque, la vida nos cambie los planes algún día. Éste es nuestro único hogar, la familia, amigos, músicos amigos, mascotas...



- ¿Extrañaron o fue tan fuerte todo que no hubo tiempo?

- P: Siempre hay tiempo para extrañar. Se pasó muy rápido igualmente. Pero en fin, llegamos pronto.



- En síntesis ¿Cómo definirían esta experiencia?

- C: ¡¡¡Queremos más!!! (risas). Tenemos la suerte de que la gira europea sigue en el verano europeo. Estamos muy emocionados porque conoceremos lugares como Turquía entre otros países más al oriente. Y queremos contarles que estamos felices de anunciar una nueva fecha muy especial en el CCK el 27 de mayo.



- Luego de recorrer Europa ¿Actuar en el país tiene el mismo valor?

- P: Todos los escenarios son importantes, son sagrados y un músico que no tiene conciencia de esto, está perdido. Siempre hay que darlo todo en el escenario.