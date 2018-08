Días después del rechazo al proyecto de ley para la despenalización del aborto en el Senado, Catherine Fulop y Luis Juez protagonizaron un incómodo debate en el programa “Debo Decir”.

El tenso momento comenzó mientras la actriz venezolana confesaba que, a sus 40 años, desistió de tener un tercer hijo junto a Ova Sabatini por temor a que el niño llegase al mundo con “algún problema”.

La decisión de Fulop, con el aval de su pareja, fue tomada tras la advertencia de su médico, quien le dijo que a esa edad era más probable que el bebé sufra inconvenientes de nacimiento.

Juez, quien escuchaba atentamente la anécdota, se mostró conmovido al recordar que él tiene una hija con parálisis cerebral. “También pensábamos que íbamos a tener un problema, pero tenemos un ángel”, disparó el exsenador sobre Milagros, de 17 años, después de que el conductor Luis Novaresio notase su sensibilidad por el tema en discusión.

Jay Mammón, otro de los invitados al programa encabezado por Novaresio, irrumpió en la charla y trató de aclarar los dichos de Fulop: “La idea del debate era que exista el derecho”.

“El fanatismo no deja ver el problema del otro. A mí no me van a conmover tus lágrimas y tampoco quiero que te conmuevas. Pero yo quiero que sepas que tengo esto. Y vivo con esto”, cargó nuevamente Juez.

Ante la tensión del momento, Novaresio cambió de tópico raudamente con el objetivo de calmar las aguas en el piso.