Todo el "fandom" (conjunto de aficionados), pero especialmente las "Army's" (ejército, como ellos llaman cariñosamente a sus más fieles seguidoras) de San Juan estaban revolucionadas; y ayer coparon el Cinemacenter San Juan para ser parte del estreno de "Burn the stage. The movie". Se trata de la primera película de BTS, la "boy band" (banda de chicos) surcoreana de K-pop (pop coreano) que es favorita alrededor del mundo, con sus canciones enérgicas, sus dulces baladas, logradas coreografías, particular y cambiante estética y simbología (como los dedos pulgar e índice formando un corazón). El documental, con sólo 3 funciones en San Juan (dos ayer y una mañana), muestra a los jóvenes asiáticos -Rapmonster, Jin, J-Hope, Suga, Taehyun, Jimin y Jungkook- durante el BTS Wings Tour 2017, que llevó a más de medio millón de espectadores a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades. La peli revela también parte de la historia detrás del ascenso meteórico de la banda, los largos viajes, la convivencia como hermanos, el firme sentido de responsabilidad y momentos divertidos. Incluye, además, entrevistas donde los protagonistas vierten conceptos cargados de madurez y sencillez -lejos del famoso divismo occidental- que atravesaron el corazón de las seguidoras locales, cuyas gargantas se fueron en cantos, gritos y piropos hacia sus "bias" (miembros favoritos del grupo, sus amores platónicos, bah).



Munido de toda la artillería (vinchas, remeras, pines y demás) y sin darle tregua a los suspiros y al "fan-chant" (corear a ritmo los nombres de los integrantes, sobre todo en pasajes musicales sin letra, a modo de aliento), el joven público disfrutó del film, con el que el combo volvió a romper un récord: en lo que va desde su debut, el jueves pasado, ya superó en taquilla a la peli de One Direction.

( fotos Daniel Arias )



BTS -"Bangtan Sonyeondan", algo así como Chicos a prueba de bala, para proteger los valores de las presiones del mundo"- debutó en 2013 con la canción "No More Dream". Los más jóvenes y la primera banda en recibir la Orden del Mérito en Corea por la difusión de su idioma y cultura; el primer grupo de su género en hablar en las Naciones Unidas, romper el récord de Taylor Swift en Youtube con el mayor debut en video musical (más de 45 millones de visitas a "Idol" en las primeras 24 hs), el primer grupo de K-pop en encabezar los Billboard 200 de Estados Unidos (con Love yourself: Tear), entrar en el libro de los Records Guinness 2018 como el grupo más influyente de Twitter, son apenas algunos de los logros del arrasador BTS.