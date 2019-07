Gabo Usandivaras vivió este lunes un momento difícil en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba. Fue allí que lo demoraron porque le encontraron en el equipaje un frasco de mermelada en el que llevaba flores de marihuana.

"Trasladaba un frasco con flores personales porque tengo a mi madre con un problema oncológico", le contó el bailarín a Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

Gabo estuvo en Córdoba visitando a una amiga que le regaló las flores de marihuana que él consume y que utiliza también para prepararle aceite y manteca de cannabis a su mamá que está en pleno tratamiento oncológico. "Y quiero contar mi experiencia para que se difunda y se tome conciencia, porque si está despenalizado el consumo de la marihuana pero no está permitido ni el traslado, ni la portación o la plantación... ¿De qué manera lógica se puede obtener este producto natural?", siguió Gabo Usandivaras su relato.

Cuando el bailarín estaba esperando para subir al avión que lo iba a traer a Buenos Aires, lo llamaron: "Señor Usandivaras, ¿puede acompañarnos?, necesitamos que abra la valija. Y me imaginé. Abrí la valija, saqué el frasco de adentro de una zapatilla y les dije qué era lo que tenía".

Inmediatamente se armó un operativo -que el bailarín calificó como "de policías en acción"- en el que llamaron a un testigo, pesaron la marihuana y llamaron a la fiscalía.

El compañero de Flor de la V contó que pudo explicar todo a los policías que lo detuvieron: "Y zafé por dos gramos para no tener una causa. Por consumo personal está permitido tener 20 gramos, y yo tenía 18. Estamos en 2019, y me tengo que comer este bochorno. Tuve que pagar otro pasaje, pasar por la situación de tener que sacarme foto de frente y perfil. Pero me terminé fumando un pucho con los policías".

"Quiero aclarar que no estoy haciendo apología del consumo de la marihuana, pero sí quiero apoyar la despenalización total del consumo personal y para uso medicinal. Ya tener un problema oncológico en la familia es muy difícil como para tener que manejarse en la clandestinidad y con mensajes en código para conseguir algo que te han recomendado los médicos".

Gabo Usandivaras tiene ahora una causa abierta por "portación" de marihuana, lo que finalmente terminó en que le decomisaran el famoso frasco de mermelada. La causa seguirá su curso, pero no le impedirá al bailarín y a Flor de la V presentarse este jueves en el Bailando. Les toca cumbia.