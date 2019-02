Este año las cantantes lograron un lugar destacado durante la 61º edición de los premios Grammy 2019, entregados el domingo en Los Angeles, donde algunas de las categorías más codiciadas fueron ganadas por mujeres.



La norteamericana Kacey Musgraves, que viene haciendo carrera, sorprendió al alzarse con la categoría más importante: Mejor álbum del año por Golden hour, además de otros tres premios del género country, ganando en todas las ternas que estaba nominada.



Lady Gaga, una figura fuerte en la música y varias veces premiada, sumó a su lista tres gramófonos, dos de ellos por Shallow, el tema de Ha nacido una estrella que consiguió mejor interpretación en dúo y canción para una película; tema que además interpretó durante la ceremonia.



La revelación este año fue para Dua Lipa, la cantante inglesa de ascendencia kosovar se consagró como la mejor nueva artista. La compositora norteamericana llamada H.E.R, se llevó dos estatuillas en en el rubro rhythm and blues. El mejor álbum de rap también fue para una artista femenina que quedó en manos de Cardi B (Invasion of privacy); la mejor producción latina fue para Claudia Brant, una argentina radicada en EEUU.

El homenaje a Dolly Parton y la actuación de la diva del soul, Diana Ross también se destacaron en una ceremonia marcada por la presencia femenina. Tanto que también dijo presente la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, quien brindó un mensaje y se llevó una larga ovación en el Staples Center.



El rapero Childish Gambino, que no asistió a la ceremonia fue uno de los grandes ganadores de la noche. Su tema This is América se llevó cinco estatuillas y se consagró como la mejor canción, grabación, video musical y performance de rap/sung. Su colega Drake fue destacado en mejor canción de rap por God's plan.