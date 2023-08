Para su 5ta función de Abono, Mozarteum San Juan programó a un excepcional dúo que integran Clara Cernat, violinista rumana, y el pianista francés Thierry Huillet, instrumentistas con una destacada trayectoria en conjunto y como solistas alrededor del mundo; él además, como compositor con un catálogo de más de 70 obras propias de gran difusión.Ambos tienen una destacada carrera en solitario, Tienen más de 20 años de trayectoria internacional compartiendo escenario y la vida, puesto que están casados hace tiempo.

Los destacados músicos respondieron un breve cuestionario de DIARIO DE CUYO antes de su llegada a San Juan para su concierto del 17 de agosto en el Auditorio Juan Victoria.

El programa incluye obras de exponentes del romanticismo como Schubert y Mendelssohn, además de composiciones propias del pianista francés. "Ejecutaremos dos de mis "Romanian Rhapsodies" para violín y piano. Clara es rumana. Cuando me casé con ella, también me casé con su cultura. La música folclórica rumana es magnífica y Clara me pidió en 2020, durante el covid, que compusiera melodías y tonalidades que marcaron su infancia. Eso fue para ella una manera de conectarse con sus orígenes. Compuse para ella con amor y usando deliberadamente una armonía romántica, en el estilo de las cuatro rapsodias rumanas para violín y piano de Franz Liszt. Rapsodia viene del griego y literalmente significa canción ensamblada; de hecho en "Voyage Rhapsody" usé temas rumanos del siglo XXVIII al XX.Y en "Valahia Rhapsody" usé temas icónicos como "La alondra" y muchos otros. Cada vez que tocamos mis "Rapsodias rumanas" el éxito en el público es inmenso" refirió a este diario Huillet.

"Hemos estado muchas veces en bellos escenarios argentinos" dijo Cernat a su turno, sobre sus conciertos con Mozarteum Argentino y destacó su paso por Latinoamérica, donde han tenido varias giras desde 2006 en Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. "Estamos seguros de que habrá un público amante de la música. Nos hace mucha ilusión compartir este bello repertorio con ellos" aseguró la violinista sobre su encuentro con el público local. Con su música han llegado a las salas de concierto más prestigiosas y aseguran que no tienen un escenario específico al que necesiten acceder. "Estamos felices con todos los escenarios y públicos diferentes", apuntó Cernat.

El dúo Cernat-Huillet tiene varios álbums editados, todos en plataformas digitales, que consideran "muy útiles para los artistas", porque permiten "estar disponibles en un click en todo el mundo".



El dato

Jueves 17 de Agosto a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Entradas:en Mozarteum de lunes a viernes de 9.00 a 12.30, día de la función en boletería del Auditorio desde 19.00hs. Entrada gral: $3.000, $1.600 menores de 30 años