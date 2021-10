En San Juan, de acuerdo a un sondeo realizado por el web de DIARIO DE CUYO, La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. De acuerdo a las preferencias de los 10.932 lectores que participaron, la producción española de éxito mundial desde hace un par de años, y de la que se espera la última parte en diciembre, consiguió 25% de los votos, aventajando por poco a El juego del calamar que obtuvo el 20%. La serie surcoreana es furor en varios países del mundo, pero parece que aún en la provincia la historia no ha generado una predilección tan notable como en otras latitudes. Bastante más lejos aparecen la historia de la realeza británica, The crown (11%), el drama de ciencia ficción Strangers things (8%) y la producción de época Bridgerton (5%); completando el total, el 31% de los votantes consideró que su serie favorita no estaba entre las propuestas.