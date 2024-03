La 96¦ entrega de los Premios Oscar dejó en el camino a Asesinos de la luna. Pese a estar entre las tres con más nominaciones (10) el filme de Martin Scorsese no se llevó ningún premio, al perder frente a Oppenheimer en 7 categorías y a Pobres Criaturas que se llevó las otras tres a las que aspiraba. Se explica, quizás, en el nivel muy parejo de las producciones y no es la primera vez que la Academia deja de lado a Scorsese, pese a ser dueño de una filmografía valiosísima, pero es imposible no tener en cuenta que la temática de la película que protagonizaron Lily Gladstone, Leonardo Di Caprio y Robert De Niro era, al menos, incómoda. El film se ocupó de hechos verídicos que narran la matanza de la tribu Osage ocurrida en 1920, en medio de la lucha por la propiedad de petróleo hallado en sus tierras. Parece que no creyeron que fuera el momento de resaltar aquella parte de su historia. Sí hubo una mención al filme y fue en uno de los musicales, donde Scott George interpretó en directo la canción "Wahzhazhe", con varios miembros de la tribu india.

Es el modo de la Academia de invisibilizar y así lo hizo con "Barbie" también, sólo le entregó el premio a mejor canción, de 8 categorías a las que aspiraba. Igual Greta Gerwing miró desde la primera fila y junto a Margot Robbie aprovecharon "la cámara" que les dio Ryan Gosling.

Y si acaso la audiencia se estaba yendo a dormir con una gala previsible y controlada al extremo, Al Pacino dio la nota al presentar la "Mejor película". Sin suspenso alguno y salteándose la parte de "Y los nominados son..." saludó, abrió el sobre y dijo que Oppenheimer era la ganadora. Así se despidieron los premios más importantes del cine que no siguió el guion.

Messi. El perro de “Anatomía de una caída” fue furor. Se lo vio en la gala pero lo filmaron por separado.

Al llegar, alegre. Pero Martín Scorsese y su película “Asesinos de la Luna” no ganaron nada.

Emma Stone. Lloró bastante al recibir su segundo Oscar, entre bambalinas, más relajada.

Espectáculo. Nadie posó como Robert Downey Jr., entregando una delirante secuencia.

“Kenmanía”. Ryan Gosling posó con fanáticas de Barbie y se dio el gusto de cantar con Slash en la gala.

