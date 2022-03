Después de haber quedado finalista el mes pasado, Jorge Rodríguez ganó el primer premio de su categoría en el "Steinway Piano Competition Belgium", luego de su actuación en la gala que tuvo lugar el domingo pasado en El Palacio de Bellas Artes (Palais des Beaux-Arts), conocido como BOZAR, el espacio cultural más importante de Bélgica.



El pianista sanjuanino está radicado hace dos años junto a su familia en Mons, una ciudad belga situada cerca de la frontera con Francia, y hace unos meses decidió prepararse para postularse al exigente concurso que acaba de ganar, lo que le permitirá brindar un par de conciertos como parte del premio y además representar a Bélgica el año que viene en una nueva edición del gran festival que organiza Steinway (la firma de pianos más prestigiosa del mundo) en Hamburgo al que asistirán de 13 jóvenes talentos de los diferentes países donde se desarrolla la competencia destinada a niños y adolescentes.



"Fue algo increíble, la verdad es que estoy muy orgulloso. Este concurso me significó mucho, mucho trabajo porque la verdad empecé demasiado tarde a prepararlo. Y es muy lindo cuando el trabajo da sus frutos. Me siento muy afortunado la verdad, porque una posibilidad así muy poca gente tiene. El primer impacto fue de sorpresa, obviamente. ¡No pensaba ganar! Pero cuando escuché mi nombre como primer premio, fue una emoción muy grande, mucha felicidad" contó telefónicamente a DIARIO DE CUYO el músico sanjuanino, que como anécdota compartió que apenas lo nombraron ganador no había entendido. "Mi inglés no es muy bueno y además estaba lejos... yo no me levantaba y toda la sala esperaba en silencio y alguien me avisó que yo tenía que pasar. ¡Me quería morir! pero les expliqué y entendieron", narró Jorge, que para estudiar allá tuvo que aprender francés.



"Estaba un poquito nervioso antes pero al momento de salir me sentí bastante bien, yo ya había ganado, tener la posibilidad de actuar en un lugar así ya era el premio más grande. La verdad no me preocupaba ganar. Pero siendo sincero, todavía no puedo creer lo que pasó el domingo. Ayer volví a la escuela y a estudiar a full de nuevo, entonces no tuve mucho tiempo para disfrutar. Estoy muy agradecido de tener una opción así" confió y destacó el lugar donde fue distinguido. "Es una sala imponente además que hace mucho tiempo que no toco en una sala así. Es hermosa, aunque es una sala bastante difícil porque tiene una acústica un poco seca, no como el Auditorio", dijo en referencia al Juan Victoria donde tantas veces ha tocado como alumno del Departamento de Música e incluso como invitado al concierto inaugural del nuevo piano Steinway de la sala. En Bélgica, Jorge es parte del Programa para jóvenes talentos en el Real Conservatorio de Mons y sigue siendo alumno de la carrera intérprete musical de la UNSJ, especialidad piano del nivel preuniversitario, con la profesora Ana Inés Aguirre.



Para la presentación en la final interpretó una selección de obras de Johann Sebastian Bach, Preludio y Fuga en La Mayor, BWV 888; de Ludwig van Beethoven, Sonata en La Mayor, Op. 2 No2; Frédéric Chopin, Balada No3, Op. 47 y de Claude Debussy, Cloches à travers les feuilles (de Images II). Su ejecución impresionó al jurado -resaltaron su nivel musical- formado por figuras muy destacadas, que presidió Jean-Claude Vanden Eynden (que en 2008 también escuchó tocar al también sanjuanino Javier Villegas) e integrado por Diane Andersen, Stéphane De May, Roberto Giordano, Nikolaas Kende, Jan Michiels, Hans Ryckelynck, Liebrech Vanbeckevort y Vitaly Samoshko.

Todos. Los primeros, segundos y terceros premios de las distintas categorías.

El premio del concurso es una parte en efectivo y la posibilidad de dar un par de conciertos, en abril y en junio, en distintas ciudades de Bélgica.



Jorge está admirado por su presente y las oportunidades que está teniendo en Europa, pero no se olvida de su formación aquí. "Gracias a todo lo que me pasó en San Juan es que estoy aquí", afirmó el joven que se abre camino sin pausa.

Saludo. Jorge con su profesor del conservatorio belga, Hans Ryckelynk.

El gran festival

El joven sanjuanino ganó su pasaporte para el International Steinway Festival que se realiza cada año en Hamburgo (Alemania), donde la destacada firma Steinway & son recibe a los mejores jóvenes talentos de más 13 países elegidos en el concurso juvenil que acaba de ganar Jorge Rodríguez; entre los que además de Alemania, están Suiza, Italia, España, Finlandia, Francia, Japón y China, por nombrar algunos. No tiene instancia competitiva, sino que apunta a ofrecer una experiencia única de intercambio y conocimiento para los noveles pianistas que brindarán un concierto en el interior de la mítica fábrica de los mejores pianos del mundo ante una audiencia selecta.