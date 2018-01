Tristán protagonizó un gran escándalo mediático luego de que Rita Pauls contara que la había acosado en las grabaciones de una ficción. Otras famosas, como Karen Reichardt y Cinthia Fernández, también aseguraron que vivieron momentos traumáticos cuando les tocó trabajar con el cómico.

Antonio Gasalla dio su visión sobre esta polémica en una entrevista con el ciclo radial Polino Auténtico, de Radio Mitre. "Me parece que la Argentina tiene un montón de colores. Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50 mil acosadores desde el año 20 hasta ahora", señaló el actor.

Cuando Marcelo Polino le pidió que aclarara su postura, Gasalla criticó el accionar de los medios: "Acá se pone de moda que hay mujeres acosadas y por día, ustedes, el periodismo, muestran 50 mujeres. ¿Entendés? Es decir, me parece que la prensa escarba en una olla y va sacando lo que encuentra".

Además, el humorista aseguró que en nuestro país no se respeta a las mujeres, como sí ocurre en otros lugares. "Nosotros nunca subimos todos los escalones de la escalera -lamentó-. Yo viajo mucho y veo cómo se trata a las mujeres en Europa y en los Estados Unidos: con todo respeto. Las mujeres no lo tienen que pedir. Y nadie está diciéndole nada en la oreja a una mujer caminando por la calle".

No obstante, Antonio consideró que "hay mucha gente que le interesa más salir en pelotas que actuar. ¿De qué se llenan las revistas de espectáculos o los sitios de Internet? De mujeres en bolas. Y hasta que las mujeres no digan: 'Basta, no me pongo una tanga tan chiquitita', van a seguir en pelotas". Por eso, traza una especulación: "Les gusta que las vean en bolas, pero no les gusta que después digan algo de ellas".

Gasalla ahondó en su crítica al periodismo de espectáculos. "Sentate un día a ver todos los programas de espectáculos de la televisión: son jueces, bajan línea. A (Diego) Maradona ya se sabe toda la mierda que le van a tirar, a sus hijas también. Es decir, hay que tener una visión un poco más profunda de la realidad, no quedarse en el chisme, más el chisme, más el chisme…".

Finalmente, el cómico aseguró que solo se preocupa por su trabajo y porque la gente se divierta. Y no le interesa salir a hablar en los medios -esta entrevista con Polino es casi una excepción- porque siempre tratan de sacarlo de contexto. "Se puede tener una vida de actor y no andar vendiendo: 'Mirame cómo estoy, me operé la nariz, ahora hago esto, lo otro'. El ego es muy grande en esta profesión".