La calma del mediodía del sábado relajó a Gastón Pauls. En Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi, de 12 a 13 por La Once Diez (AM 1110), el actor y productor se animó a hablar de su ardua recuperación de las adicciones. "Lo bueno de haber pasado por ciertos infiernos y túneles es que uno descubre que hay algo que se llama luz y que no hay tiempo más para dedicarle al otro lado”, dijo Pauls.

“Es un momento de mucho aprendizaje. Estamos en una cultura que demanda y exige éxito, rating y resultados concretos", siguió Pauls, en plena promoción del filme El sereno, que se estrena el jueves 22. "Estoy orgulloso de mucha gente me acompañó en momentos difíciles y de la energía que pusieron junto a mí y junto a Dios para que yo esté caminando por este lugar”.

En diálogo con Dlugi, confesó: "Arranqué mi recuperación en adicciones hace diez años. Antes de cualquier conflicto con la productora, o con todo”. Su productora Rosstoc quebró en 2010 por deudas millonarias y juicios por haber entregado más de 300 cheques sin fondo. En ese sentido, analizó: "Este es un medio muy consumidor: de energía, de cuerpos, de rating, de muchas cosas. Cuando uno está limpio en todo sentido, puede hablar", juró Pauls.

También explicó por qué hacía tiempo que no hablaba de su dependencia a las drogas. "Hay una etapa de mi vida en la que más me llamé a silencio, porque los medios de comunicación y mucha gente con pésima leche hablaron de más”. Y aclaró, Pauls: “Había un tema familiar y lo mantendré en silencio, por mis sobrinos y mis hijos”.

También aprovechó para desmentir los rumores acerca de un romance con la actriz Andrea Rincón. “Las personas a quienes amo, quiero, acompaño y me acompañan, lo saben. Eso para mí es absolutamente suficiente", cerró el actor.