En Masterchef Celebrity, el nuevo éxito de la televisión argentina, Germán Martitegui tiene la fama de ser el jurado mas exigente . Sus devoluciones son muy duras, para el existe un solo secreto: organizarse.

“Para mí si sos organizado, ya tenés un tercio hecho. O si alguien es muy emotivo te puede sorprender. A veces no hace falta que toda tu familia te admire por cómo cocinás sino que te guste comer y que le pongas mucha pasión a lo que te dicen que tenés que hacer”, empezó diciendo el cocinero de 54 años.

Pero cuando se apagan las cámaras el hombre mas temido del reality, también tiene un trabajo: ser padre de Lorenzo, de un año y nueve meses, y de Lautaro, de un año y tres meses. Los dos nacieron a través de la subrogación de vientre. El mismo padre cuanta orgulloso que también aman la comida.

“Te juro por Dios que comen de todo y como si fueran 14. Ahora están comiendo mandioca, en vez de pedirme galletitas me piden peras, por ejemplo. No quiero cantar victoria porque me quedan como 20 años, pero vamos bien. Son muy parecidos a un comensal porque prueban y ya tienen esa capacidad de decir “me gusta” o “no me gusta”. Texturas, sabores, caliente, frío. En las caras te das cuenta”, contó sobre el amor de sus hijos a la comida.

“Te enfrentás a alguien tan inocente y tan puro que todo es la primera vez y para nosotros que somos cocineros es fantástico. Apareció la pera, la mandarina, los aránanos y vivir eso así es increíble…”, agregó Germán Martitegui.

Después de ser jurado en Masterchef Junior hizo el click y tomó la decisión de ser padre: “Donato sabe todo el backstage de toda la situación. Yo era de esa gente que si me acercaban un bebé y me pedían que lo agarre me negaba rotundamente, no quería saber nada, pero algo cambió en mí con el programa. Veníamos de ser muy exigentes con el MasterChef de adultos, entonces ahí me empecé a dar cuenta que a los chicos les teníamos que hablar de otra manera y fue un gran desafío”, terminó.