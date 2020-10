Luego del resultado en covid positivo de El Polaco, " MasterChef Celebrity" encendió las alarmas por la ola de contagios y los nuevos infectados entre las personalidades del programa no tardaron en aparecer. Germán Martitegui confirmó este martes que también contrajo coronavirus y reveló que se encuentra aislado.

El jurado del certamen conducido por Santiago del Moro sufrió durante el fin de semana una insolación por lo que su ausencia durante algunos días en la competencia ya estaba anunciada, también se conoció que su lugar sería reemplazado por Dolli Yrigoyen.

Pero Rodrigo Lussich reveló en "Intrusos" que el reconocido cocinero se contagió de coronavirus y no aparecerá en el programa hasta su completa recuperación. Durante ese período permanecerá la entrañable chef en su puesto.

Mientras que a través de las redes sociales, Martitegui manifestó: "Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo".

"Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a Masterchef y a Tegui", anunció confiado de su pronta mejoría de salud.

Desde el ciclo de Telefe también se manifestaron sobre la salud del cocinero y a través de la cuenta oficial de Instagram del programa expresaron: "¡Acá te esperamos Germán Martitegui! Que te mejores pronto".

Fuente: Diario Show