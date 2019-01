Diego Maradona habló con Jorge Rial en Intrusos y prendió el ventilador. Disparó contra Rocío Oliva, se cruzó con Dalma, y se metió con la sexualidad de de Florencia de la V. Y después de los primeros coletazos de un nuevo escándalo, Gianinna se expresó en su cuenta de Instagram con un poderoso mensaje en el que toma partido por su mamá, Claudia Villafañe.

"Dicen que nuestro destino está escrito, quiero leer el tuyo xq no paras de sorprenderme. Sos inmensa, con el corazón más lindo del mundo entero. Mamá y Papá, psicóloga, enfermera, superhéroe, cocinera, remisera, maestra, peluquera... y podría seguir describiendo los mil roles que cumpliste desde que llegamos a tu vida...", escribió la ex del Kun Agüero.

"Mamá agradezco cada día ser tu hija. El lunes te hice vivir un episodio horrible que aunque no recuerde del todo se que sufriste mas que yo. GRACIAS y mas GRACIAS por estar agarrándome de la mano ayer, hoy y SIEMPRE!!!! Seguí siendo real, sosteniendo tus ideales y tu hermosa forma de ver la vida. Muchas veces te juzgué y te culpé por perdonar las conductas de personas que no se merecían NADA, muchas veces me enojé con vos x obligarme a tener un vínculo con quienes habían dudado de nuestro ADN.

Para terminar, Gianinna reveló varios duros momentos vividos durante su infancia, en los que Claudia fue el gran sostén. "Vos me enseñaste que a los hijos se los ama, se los cuida y se les enseña cuáles son las prioridades de la vida. Yo no me olvido de todo lo que vivimos, de tu cara y tus palabras para explicarme que era la droga o quién era la abogada que venía a casa para ver hasta que bombacha teníamos puesta xq tenias que pagar una cuota alimentaria que no te correspondía. Ma, deseo que sigas con la misma fortaleza que te caracteriza, que nos sigas enseñando que el amor siempre es más fuerte y que unidas somos todo lo que necesitamos para ser felices! Te admiro, y te amo para siempre! Seguís dando cátedra de lo que es AMAR de verdad. Dos hijas, dos nietos (más los que vendrán) tenes todo para seguir siendo feliz! Felicitaciones Claudia sos mas valiente de lo que creía que eras!"