Finalmente, lo dijo. Gianinna Maradona contó públicamente que su amor es el ex futbolista y músico, Daniel Osvaldo. “Buscando mis mil horas. Mis mil mambos. Firme ahí. Aunque no te dejé posar, sos mi modelo personal”, escribió la hija de Diego Maradona en su cuenta de Instagram sobre una foto de dos manos entrelazadas, con una pulsera compartida. Y para que no queden dudas, agregó: “Te amo, @daniosvaldobv”. Todo en relación al ex de Jimena Barón y padre de Morrison Osvaldo, el niño que la actriz –hoy jurado de La Academia de ShowMatch– tuvo con el futbolista.

De esta manera, Gianinna confirmó los rumores que surgieron en febrero de este año, cuando trascendió que con Daniel había algo más que la relación de amistad que cultivan hace años. Según pudo saber Teleshow, los vecinos de Banfield, donde vive el ex jugador del Taladro, decían que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra y que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo había compartido con Jimena durante el intento que de reconciliación que tuvieron a principios de la cuarentena.

Con el paso de las semanas, el cantante y la joven dejaron de ocultar su relación amorosa. Incluso en Semana Santa el actual líder de la banda de rock Barrio Viejo realizó una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y ella lo acompañó junto a su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con el Kun Agüero. Allí fueron fotografiados, y desde entonces ellos comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales.

A principios de mayo, luego de que aparecieran las fotos del romance y poco después de que se difundiera el informe de la junta médica que investiga las causas de la muerte de Diego Maradona, la diseñadora desactivó sus cuentas de Twitter e Instagram. Necesitaba desconectarse, dejar de leer en las redes sociales lo que se decía de ella y de su familia. También estaba en la víspera de su cumpleaños, el primero sin su papá, y quería pasarlo con quienes la acompañan desde aquel fatídico 25 de noviembre del año pasado.

Durante el silencio en redes de Gianinna, pasaron un saludo de cumpleaños que no llegó a destino, y mensajes crípticos que permitían inferir una ruptura en la relación. En su regreso al ciberespacio, la joven alentó la reconciliación posteando una romántica foto de su mano con la de un hombre que tiene tatuajes. “Bienvenido a nuestra sociedad. Serás juzgado por la ropa que usas, la música que escuchas, apariencia, forma de actuar, con quien estás. Y, prácticamente, cualquier otro rasgo o imperfección para burlarse por ser quién eres”, escribió. “Disfruta tu estancia”, agregó en el mensaje. Y, más abajo, sobre la misma imagen, sumó una nueva frase: “Si nadie lo sabe, nadie lo arruina”. Como si fuera poco, y dejando entrever que su relación sigue su curso, Gianinna también compartió una canción de Barrio Viejo. Pasaron los días y ya no quedaron dudas: ante un “te amo” se terminan los misterios.

Gianinna y Daniel se conocen desde principios del 2015, cuando él volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa de un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, la mamá de Benjamín también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo-Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.

Al conocerse las primeras imágenes de la pareja Maradona-Osvaldo, Barón habló por primera vez en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana y no pudo evitar mostrarse incómoda frente a cámara: “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo”. Luego, agregó: “Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta. No me corresponde. No sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. No corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí y para mi gente íntima”.

Durante la charla con el periodista Ángel de Brito, la actriz y cantante aclaró que mantiene una excelente relación con Dalma Maradona, de quien es amiga desde la infancia. “Claro que sí. La amo, la quiero muchísimo”. Y por último, reveló cómo se enteró de la relación entre el padre de su hijo y Gianinna: “Me enteré por la prensa... como casi todos. ¿Qué dirá ahora la actual jurado de La Academia?