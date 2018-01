Diego Maradona anunció el jueves a la noche, a través de su abogado Matías Morla, que no irá al casamiento de su hija mayor. "Dalma dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo: 'No voy. ¿Por qué?, porque no voy con mi pareja'. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas, ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? Vas a tener un montón de gente que diga está mal. ¿Está bien que no te deje tu hija llevar a tu pareja, a un montón de gente? Diego es la Biblia y el calefón, lo dijo Andrés Calamaro en una canción hace un montón", dijo el letrado en Vino para vos, el programa que conduce Tomás Denteen KZO.



La que recogió rápidamente el guante y lanzó un contraataque furioso fue Gianinna Maradona, quien a través su cuenta de Twitter le envió una propuesta a su hermana, con un sutil pero contundente mensaje a su padre.