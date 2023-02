El romance, entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo salió a la luz en febrero del 2021, cuando Teleshow reveló que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe iba a visitar al ex de Jimena Barón a su casa de Banfield. Hasta entonces, ambos definían su relación como una amistad. Pero, en junio de ese mismo año, confirmaron un noviazgo que hasta el día de hoy estuvo marcado por el escándalo. Y que, después de incontables idas y vueltas, parece haber llegado a su final.

La noticia sobre esta nueva separación entre la heredera del Diez y el actual líder de Barrio Viejo la dio a conocer Nancy Duré en Intrusos. Y, por lo que contó la periodista, el detonante habría tenido que ver con el cumpleaños número 14 de Benjamín, el hijo que Gianinna tuvo con Sergio el Kun Agüero y que celebraron con una súper fiesta que tuvo lugar el sábado de la semana pasada en su casa del Tigre.

“Se separaron nuevamente Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Esta ruptura se dio hace más o menos unos diez días y el motivo son los celos de él”, comenzó diciendo la panelista del programa que conduce Flor de la V por América. Y continuó: “Hubo un hecho puntual que detonó un verdadero escándalo y que tuvo que ver con el cumpleaños número 14 de Benjamín”.

La periodista explicó que el músico no quería que el exjugador de la Selección Nacional estuviera presente en el festejo, pedido al que Gianinna no accedió. Y que esto habría derivado en una discusión. “Daniel Osvaldo no estuvo en este cumpleaños, en el que sí estuvo por supuesto el Kun Agüero, y la relación se terminó”, sostuvo Duré. Y dejó en claro que el círculo íntimo de la joven no quieren que ella se reconcilie nuevamente con el intérprete de De Frente.

“En general, cuando hay una separación la familia se pone triste porque nadie quiere ver a una persona del círculo íntimo que se separa...”, dijo la periodista. Pero aclaró: “En la familia de Gianinna yo te diría no que están festejando, pero sí que ruegan que esta sea la definitiva porque saben que es una relación súper tóxica”. Cabe señalar que Osvaldo es padre de Gianluca, de su relación con Nina Oertlinger, de Victoria y María Helena, de su vínculo con la italiana Elena Braccini, y de Morrison de su pareja con Barón. Pero no tiene un trato cotidiano con ninguno de ellos y mantiene conflictos con todas sus ex.

El festejo del cumpleaños de Benjamín estuvo organizado por su abuela, quien mandó a preparar hamburguesas personalizadas con el apodo del homenajeado, Bencho, una chocotorta gigante y una mesa dulce con temática futbolera. Entre los presentes también estuvieron sus tías, Dalma Maradona y Mayra del Castillo, hermana del Kun, además de su novia, Sofía Gramajo, quien se mostró sonriente junto a Claudia.

Entre otras sorpresas, hubo un puesto de tatuajes temporales para que todos los invitados decoraran su piel con diseños del Diez, la Selección Argentina, Boca Juniors, el Mundial Qatar 2022 y la Bombonera. Y, como era de esperar, hubo baile hasta la madrugada y todos cantaron al ritmo de Muchachos, el tema de La Mosca que acompañó al equipo capitaneado por Lionel Messi que se alzó con la copa del mundo y en el que el Kun cumplió un rol fundamental como apoyo moral de sus excompañeros.