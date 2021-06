El actor Gino Renni contó en su cuenta de Twitter que permanece internado tras haberse contagiado con coronavirus. Pese a estar vacunado con las dos dosis correspondientes de Sinopharm, debió ser hospitalizado por precaución.

“Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39″ dijo el actor en dialogo con el sitio Teleshow.

“Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía bueno acá estamos...”, dijo Renni que se encuentra en una sala común del piso COVID del Instituto del Diagnostico. “Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante”, explicó Renni.

Tras unas horas de internación, uno de los protagonistas de la saga Bañeros está respondiendo favorablemente al tratamiento inicial. “Cuando llegué tenía entre 92 y 93 de oxigeno en sangre y ahora alcancé los 98 y la temperatura está en 36.6″, agregó. Sin embargo, Gino manifestó: “Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá como seguimos”.

Gino Renni protagonizó un sinfín de éxitos en el cine, el teatro y la televisión argentina. Fue parte de la famosa "Brigada explosiva" de las películas de humor de los '80, interpretó a Foderone en "Mesa de noticias" del viejo ATC y hasta fue corista de Susana Giménez. Lleva más de 60 años de actividad en el mundo del espectáculo.

Fuente: Ámbito