Imponente. La artista entrerriana ofreció un potente show de pop urbano y reggaetón que movió el suelo pocitano.

Ayer unas 40 mil almas (dato suministrado por el Ministerio de Desarrollo Humano) vivió una jornada a puro trap, música electrónica y urbana en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. Para la segunda fecha de espectáculos de la Semana de las Juventudes, una multitud de jóvenes celebraron un domingo imperdible, entre juegos, atracciones, intervenciones artísticas y deportes electrónicos durante las primeras horas de la tarde. Desde temprano, un poco pasadas las 19hs. los grupos de fans de la ídola Emilia Mernes se apostaron lo más cercano frente al escenario principal, un poco para marcar territorio y quedarse en un lugar privilegiado para la esperada actuación de la ídola entrerriana. Mientras tanto, las primeras voces en escucharse fueron las de Paloma Gómez, la banda Desenchufados, Nacho Soria y Cande Mallea.

Bhae, la sanjuanina que está creciendo como cantante federal, se lució en la previa.

Posteriormente se sumaron los intérpretes que habían participado en La Voz Argentina: Andrés Cantos, Dandara, Emilia Soler, Lucas Bongiovanni y Nico Olivieri. Cada uno, con sus respectivos repertorios fueron animando a pibas y pibes que tuvieron una voluntad admirable por resistir el viento y la baja temperatura que no daba tregua. Al caer la noche, para ir calentando a la masa juvenil, entró en acción Bhae. la cantante de trap invitó a Martina Flores a cantar un tema con ella y fue una de las postales llamativas durante la previa.

Andrés Cantos, como otros artistas sanjuaninos que participaron en La Voz Argentina, también estuvieron presentes.

Después fue el turno de Jeremai que con sus canciones y su personalidad, también se ganó el cariño del público. La posta pasó por el set sonoro de Nasty que fue la antesala del número central que chicas y chicos de diferentes edades no podían contenerse más de tanta espera. Y finalmente, llegó Emilia, con un look imponente, minifalda escocesa, campera negra con huesos estampados en la tela y una cohorte de bailarinas a su alrededor, la fiesta de pop urbano y reggaetón explotó de alegría.

Unas 40 mil personas asistieron al Estadio del Bicentenario.

'¿Dónde están mis perras salvajes de San Juan?', arengó en voz alta la niña mimada de Sony. Enseguida puso en marcha su listado de éxitos. Entre canciones y coreografías muy osadas, la exRombai, hizo delirar a sus seguidoras locales que no paraban de gritarle y manifestar su gratitud. En la primera parte del show, sonó 'Perrito Salvaje' y otros como 'Mya', 'Esto recién empieza' y varios más. Además, no solo animó con baile, también fue muy interactiva con las y los espectadoras. En un momento dijo: 'para todas mis soñadoras, es mi primera vez que vengo y me da una alegría inmensa. Gracias de corazón, las amo'. Y cuando vio un cartel de una joven que decía 'sueño con cantar contigo en un recital', la invitó inmediatamente al escenario a cantar juntas. Como la chica no se sabía la letra de varios temas propuestos, igualmente improvisó y tuvo sus pocos segundos de fama, además de poder darse el gusto de abrazar a su ídola. Al cierre de esta edición, el show se extendió hasta casi la medianoche y como epílogo, los jóvenes se quedaron bailando al ritmo de Nasty bajo el cielo nocturno de Pocito.