La película "Argentina, 1985" fue nominada como mejor film extranjero en los premio Globo de Oro y, de esta manera, la producción de Santiago Mitre busca llegar a estar presente en los Oscar 2023.

El abordaje principal de la película protagonizada Ricardo Darín y Peter Lanzani es sobre el juicio a las Juntas Militares después del Golpe de Estado de 1976.

La misma competirá contra RRR de India, All Quiet on the Western Front de Alemania, Close de Bélgica y Decision to Leave de Corea del Sur. La ceremonia será el próximo 10 de enero de forma presencial.

Cuando el film se estrenó en la Argentina, el pasado 29 de septiembre, varias salas de cine del país rompieron récord de taquillas al tratarse de una película donde el tema principal era uno de los momentos más emblemáticos e importantes de la democracia.

Antes de ser nominada al premio Globo, "Argentina, 1985" había sido preseleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que compita por un lugar en la categoría Mejor película internacional en los Premios Oscar.

Para saber si la película competirá se deberá esperar hasta el 21 de diciembre cuando den a conocer el nombre de las cinco producciones extranjeras que participarán en la próxima edición.

La última participación argentina que tuvo el premio fue en 2014 con la película Relatos Salvajes donde no se pudo conseguir una estatuilla, mientras que con las producciones de El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella y La historia oficial, de Luis Puenzo sí se logró obtener una.