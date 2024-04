Reconocidos cantores y grupos locales forman parte del compilado de folclore cuyano que sumó Spotify a su listas de reproducciones para potenciarla como uno de sus aciertos musicales, tras proponer a Goy Ogalde, el mendocino líder de Karamelo Santo y propietario del sello Kangregoz Records, ser uno de sus curadores verificados. En total, son 107 canciones las que integran esta recopilación de 5 horas 54 minutos.

"Al tener 2 o 3 playlist que tienen más de 1000 seguidores, me nombraron curador. Y luego de verificarme, desde Spotify me preguntaron si quería hacer un material más detallado. Así armé, entre otras, esta lista que fue creciendo, hasta que me propusieron que pasara a ser playlist de Spotify. Ellos van a potenciarla, la va a convertir a +de editorial+ en algún momento, porque no es independiente. Todavía está en vía de creación', afirmó a DIARIO DE CUYO el hacedor, que mencionó que podrá agregar composiciones siempre y cuando "posean las condiciones que exigen desde la plataforma en cuanto a grabación y masterización'; y de tratarse de clásicos "hay que confirmar que estén registrados en SADAIC'.

"Estamos exponiendo el folclore cuyano en esta playlist inicial, con una curaduría de las principales canciones que nos parecieron que tenían que estar y todavía falta gente. Acá hay material realizado con Alquimia Cuyana, el grupo integrado por Fabricio Carabajal, Gustavo Reynoso, Matías Sánchez y Gokú Illánes; Gala Grosman, Susana Castro, Ernestito Villavicencio, Labriegos... ', señaló quien se encargo de armar este universo de temas donde se encuentran hasta entrañables artistas como Antonio Tormo, Ernesto Villavicencio y Domingo Tejada; además de Mercedes Sosa, Hilario Cuadros y Atahualpa Yupanqui, todos poniendo sus voces a legendarias creaciones de la región cuyana.

"Esto es como un disco. El objetivo es sumar a las nuevas generaciones porque en Spotify, Aplee Music y Youtube, no sale nada'. Goy Ogalde

Los artistas sanjuaninos tomaron este lanzamiento como una gran noticia y expresaron su satisfacción por este medio.

"Es un gusto ser parte de esta selección que reúne referentes y colegas de la región. Un generoso aporte para que las obras de nuestros poetas, compositores e intérpretes cuyanos lleguen a otras audiencias del mundo. Dentro del playlist se encuentran 2 obras de mis álbumes solistas y 2 con Alquimia Cuyana', manifestó Gokú acerca de su colaboración con la versión solista Cienagueño de su autoría y Mi sonora compañera de "El Negro Villa' y, como parte del ex grupo Alquimia Cuyana en compañía de Karamelo Santo, los clásicos Entre San Juan y Mendoza, de Carlos Montbrun Ocampo; y un feat de Sanjuanina dulce, de Raúl de la Torre y Ernesto Villavicencio.

En coincidencia con Illanes, Fabricio Carabajal manifestó que "Es un inmenso honor ser parte de este trabajo'.

"Goy pudo inmortalizar la voz de Tormo en su estudio de La Boca y con el pasar de los años, nos convocó a grabar Entre San Juan y Mendoza con Karamelo y Tormo, lo que para nosotros fue tocar el cielo con las manos', añadió el instrumentista.

En tanto, la violista de la Sinfónica de la UNSJ y de la Camerata San Juan, Gala Grosman; también se luce en la grabación tocando tambores en "Mi sonora...' junto a Goku y Alquimia.

"Es un placer haber participado. Saber que la música cuyana está recorriendo el mundo y compartir los arreglos de amigos presentes en la escena local, es un gusto enorme. Este género tiene una gran riqueza y está a la altura de las músicas del mundo', opinó con "gran satisfacción por abrir caminos para que otras mujeres también se animen a esto', recalcó.

"Estar en esta plataforma es maravilloso, es una gran posibilidad para los cuyanos y, más todavía en mi caso, es emocionante estar en una selección junto a mi padre', subrayó Ernestito Villavicencio orgulloso de estar en una colección con el autor de piezas como No sé que diablos me pasa que también se encuentra en esta producción.

"Es muy linda la selección. Es muy considerado Goy', dijo, por su parte Susana Castro, cuya voz aparece en 5 de las creaciones: Soy Jachallero, En tu mirada, Tonadita, Primera Soledad y Tonada del Angelito.

"Goy es un musicazo. Es el propulsor de algo que se viene gestando hace rato. En nuestros 17 años de carrera venimos viendo la evolución del folclore en todo el país. Cada uno tiene su público, sus fans, y que tenga la generosidad de mostrarle lo nuestro a su gente, es para sacarse el sombrero', reflexionó Katy Martínez, de Labriegos, que puso música a Mi amor en una tonada de Villavicencio.