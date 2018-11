La periodista de TN y eltrece, Sandra Borghi fue sorprendida por delincuentes este lunes por la noche cuando volvía en taxi hacia su casa. Al salir del canal, en el porteño barrio de Constitución, la conductora fue víctima de un "robo piraña": un chico le abrió la puerta del auto, la golpeó y cuando el chofer intentó defenderla aparecieron otros 20 cómplices que apedrearon el automóvil.

El violento episodio ocurrió en pleno centro de la ciudad, en avenida 9 de Julio, a dos cuadras del Obelisco. "Eran menores de aproximadamente 13 años. El taxista se bajó para intentar frenarlos, pero apareció de la nada un grupo de 20 más a agredirlo", explicó Borghi.

La periodista detalló en TN Central que el primer menor en acercarse le abrió la puerta del auto y la agredió: "No sé cómo se metió, porque había trabado la puerta cuando me subí. Me pegaron una trompada en las costillas y empecé a gritar. Estaba asustada, no sabía si me habían clavado algo o qué. Me asustó el impacto. El pibe me empujó adentro del taxi y cuando le vi la cara era un chico que tendría dos años más que mi hija".

"Caí sobre mi cartera y el celular, el pibe no sabía ni qué quería afanarme. Se me cayó el teléfono abajo del asiento del chofer. Quedé acurrucada entre el asiento y él. El taxista se bajó a correrlos con una cadena. Sacó una especie de manopla, pero empezaron a brotar pibes y llovían piedras", contó, además de explicar que el conductor salió a defenderla cuando vio que la agarraron de los pelos y la golpeaban.

"Estoy bien, lloré cuando llegué a mi casa por poder ver a mis hijos. Me da pena mirar hacia adelante y ver que pasen estas cosas y saber el futuro que tenemos", cerró Borghi.