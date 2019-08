"Recién ayer me vi. Y todavía estoy llorando. El choque con la realidad es por primera vez bello y brutal", escribió Gonzalo Costa en las redes sociales días después de haberse sometido a una cirugía reparadora en la cual le sacaron 10 kilos de grasa y 36 centímetros de piel.

A un año y medio de haberse realizado un bypass gástrico, la humorista que acompaña todas las mañanas a Santiago del Moro en su programa de La 100 adelgazó alrededor de 80 kilos."Si lograste mantener el peso, y tenés ganas y coraje, empiezan las cirugías reparadoras", explicó a Teleshow.

"Es para cerrar el círculo", agregó, y aclaró que dichas intervenciones quirúrgicas son "para eliminar los colgajos de la piel, que se estiró tanto cuando uno bajó de peso y quedó como una bolsa de papa vacía".

"Es algo muy chocante, desagradable y doloroso porque todo el tiempo ves el daño que te hiciste. Y la cabeza no está sana. Tenemos dismorfia: nosotros no nos vemos cómo estamos", continuó quien también forma parte del panel de Cortá por Lozano en la pantalla de Telefe.

Costa, que se operó el pasado 17 de agosto, aseguró que cuando se miraba al espejo, se veía "como antes". "Como si no hubiera bajado nunca de peso. ¡Y es rarísimo!", se sinceró quien se realizó tres procedimientos en una operación que duró siete horas: "Me puse prótesis mamarias y me hice una abdominoplastía y una pubiplastía".

"En la abdominoplastía te sacan toda la grasa desde el abdomen y después bajan y te sacan todo el colgajo que tenía abajo, que era impresionante. Y la pubiplastía fue porque yo tenía grasa hasta en el pubis", detalló.

Dentro de seis meses, verá el resultado final de esta cirugía, y luego podrá volver a hacerse otra operación. "Me voy a hacer los brazos, piernas y un lifting de muslos", explicó.

"De a poco voy a ir armando el cuerpo que yo quería tener, que ni yo sabía que quería tener esta vida y este cuerpo", celebró la humorista que comenzó con este proceso en diciembre de 2017 cuando se realizó el bypass gástrico.

Ya de alta y recuperada, Costa se presentará el viernes en el Teatro Núcleo de Olivos y el sábado en el auditorio Soldi de Glew con su unipersonal A toda Costa. Mientras que el próximo lunes regresa a La 100 con Santiago del Moro y a Cortá por Lozano.