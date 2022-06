Empezaron con el pie derecho en 2019, convocados por la siempre inquieta Silvina Martínez, quien finalmente pudo concretar su idea de formar un colectivo de grabadores al que bautizó "La Nello - Grabado y Estampa", como tributo a Nello Raffo, "uno de los grandes precursores del grabado en San Juan, durante años titular de la cátedra de grabado en el ISA y en la Universidad Provincial Sarmiento" (fallecido en 1972). En la primera hora estuvieron Federico Hueso, Ariel Aballay, Facundo González y estudiantes adscriptos a la cátedra de Grabado del Departamento de Artes Visuales de la FFHA, entonces comandada por Martínez; pero al tratarse de un grupo abierto, pronto se sumaron más estudiantes y artistas extrauniversitarios.



"Es una eterna preocupación mía no solo difundir el grabado en la provincia, sino que también me interesa promover que los estudiantes que han sido muy buenos grabadores en la cátedra -aunque ya estoy jubilada- puedan continuar grabando. Por eso la idea de La Nello y con el propósito de darle continuidad en el tiempo. Ya hemos participado de varias iniciativas, hay un grupo firme que desarrolla todas las actividades y otros que van y vienen, que también cumplen con condiciones mínimas pedidas, como entrega de trabajos y colaborar en diferentes encuentros", apuntó la Magíster en Artes Visuales e investigadora de la UNSJ, quien explicó que el dinero que ingresa por la venta de estampas, casi en su totalidad va a un fondo común con el que adquieren materiales y herramientas, algunos muy costosos y que no se consiguen fácilmente aquí.



Bienal de Dibujo y San Juan Diseña fueron dos de los escenarios donde La Nello hizo su presentación en sociedad, hasta que la pandemia asestó su golpe. Volvió a fines de 2021 (en ocasión de San Juan Diseña) pero este año es cuando ha adquirido notable protagonismo, en el marco del actual Proyecto Grabado 2022 organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. El colectivo ha sido parte de la feria de grabados, de exposiciones y del dictado de talleres dentro y fuera de la ciudad, pero será un trabajo inédito en San Juan el que ubica al equipo en el centro de la escena local: se trata de una Performance Gráfica donde realizará un tallado grupal de dos matrices en goma de gran tamaño -1 x 1,50 m- y de otras cuatro o cinco un poco más chicas, aunque más grandes de lo habitual; y que una vez terminadas serán impresas frente al público. Un desafío que demanda varios días y un gran esfuerzo de producción, aseguran.



"Se trata de un verdadero reto para el grupo, que hasta ahora no había producido grabados en grandes formatos; y una experiencia original, por tratarse de una obra realizada en equipo", valoró Martínez, quien advirtió que si bien hay registro de acciones como estas en el país y el extranjero, no se había realizado acá un grabado de esas dimensiones y tampoco entre varias personas, "algo que no es sencillo porque una cosa es que quien diseñó el boceto lo talle y otra es que lo hagamos entre varios, que vamos rotando, adaptándonos a las directivas de quien lo creó".



La temática de esta Performance está basada en la muestra "Develando Huellas - Taller de reedición de grabados", montada en el Franklin Rawson y que reúne unas 50 obras de artistas destacados en la historia del grabado de San Juan. Dentro del colectivo se hizo un concurso para propuestas que citaran o recrearan obras o estilos de esos grabadores, a modo de homenaje. Ocho fueron los proyectos presentados y un jurado externo eligió dos, que son los que se han llevado al gran formato: uno de Facundo Gerez y otro de Facundo González, quienes dirigen la realización de esos grabados confeccionados en equipo. Y como las propuestas fueron muy interesantes, es que decidieron imprimir algunas más.

Si bien el tallado de las matrices ya comenzó -es una labor minuciosa y extensa- La Nello lo continuará en el Franklin Rawson, dándole la oportunidad al público de conocer el paso a paso. Hoy martes tallarán sobre las 20 hs y volverán a abrir las puertas un par de veces más en lo sucesivo. El miércoles 22 será el día de la impresión, etapa que el público también podrá observar. Y desde ese día, una vez terminada, la Performance Gráfica quedará expuesta hasta el día domingo 26 de junio, cuando el Proyecto Grabado 2022 llegará a su fin.



"El grabado es una de las artes más importantes pero menos difundidas en la provincia, quizás por desconocimiento del trabajo que significa y del valor que tiene; y pese a que es bastante más económico de adquirir que una pintura, una escultura o un dibujo únicos, porque es multiejemplar: se editan varias versiones originales de una misma matriz y eso abarata los costos", opinó Martínez sobre este campo de las artes visuales. "Cada vez que hemos hecho demostraciones, porque hemos ido a varios lugares a grabar, la gente se queda encantada, porque no es lo mismo ver la lámina suelta que ver y entender todo lo que hay atrás de eso, que muchas veces es un proceso muy complejo; por eso es tan importante mostrarlo", concluyó la especialista, feliz con lo transitado y convencida de que acercar el proceso a la gente es un gran aporte para el desarrollo y la difusión del grabado en San Juan.



El proceso

Se utiliza la técnica de grabado en relieve. El boceto inicial se hace a escala y luego se amplía al tamaño definitivo, que en este caso serán dos trabajos de . Esos dibujos se calcan o se proyectan con un cañón sobre la goma (aquí se usó goma de piso, también puede ser madera o linóleo) y se va dibujando con lápiz negro. El dibujo se pasa a la goma "invertido", para que al imprimirlo salga como se ha planeado (ya que al momento de imprimir, la talla se invierte, como en todo tipo de grabado) y con gubias se empieza a tallar. Una vez terminado el tallado, se entinta con tinta de imprenta usando rodillo.

Sobre la matriz entintada se coloca el papel que será el soporte de la imagen y se imprime, ya sea con prensa y manualmente. En este mural, dado que no hay prensas de ese tamaño, se realizará frotando con energía y cuidado de no romper el papel, con la parte de atrás de una cuchara de sopa u otros elementos.

DATO

Hoy La Nello continuará tallando las matrices frente al público, sobre las 20 hs en el MPBA Franklin Rawson, tras la conferencia de Silvia Dolina. El 22 imprimirán, también frente al público y la performance quedará exhibida hasta el 26, que bajará el telón el Proyecto Grabado.