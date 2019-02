Tayte, la semana pasada, en una de sus actuaciones.

Aseguran que volverán a Cosquín cada vez que puedan. Que es un modo de difundir la música cuyana y su trabajo. El grupo Tayte, encabezado por los hermanos Leo y Diego Ferreyra, llegó el domingo nuevamente a la final de Espectáculos callejeros, una de las instancias de competencia en el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y fueron los únicos sanjuaninos en conseguir ese resultado.



"La final estuvo muy buena. Nos encontramos con muchos amigos y colegas que hace años nos cruzamos en Cosquín. Hubo un nivel muy parejo, alto. Nos enorgullece poder compartir la música con todos los músicos del país", opinó Diego.



Los sanjuaninos actuaron todas las noches desde el 4 de enero, logrando conquistar al público, al igual que al jurado que los seleccionó. "La insistencia en los Espectáculos callejeros es para seguir mostrando nuestra música, las canciones de nuestra autoría y mantener vigente el nombre en la gente que viene de todo el país como público", expresó Diego.



Ya vivieron esta experiencia en 2003, 2016 y 2017, aunque sin resultar ganadores, pero para los cantantes lo importante es participar, no el concurso en sí mismo. Para Tayte -que también está integrado por Enzo Ferreyra, Néstor Byrne y Gonzalo Irazoque- "la competencia es una circunstancia", porque destacan que no llegan a Cosquín movidos por el certamen. "No nos gusta competir, simplemente eso", apuntó el músico sobre el certamen que acaban de atravesar, pero también sobre el Pre Cosquín, del que eligen no anotarse.



"Nuestra propuesta gusta porque es un repertorio moderno de algún punto, aportando canciones nuevas al cancionero popular; hay temas nuestros que partieron a muchas provincias del país: en el norte, el litoral, en el sur... hay bandas que están tocando nuestras canciones y eso nos llena de orgullo. También mostramos nuestra parte cuyana y cada vez que nos presentamos en otro lugar nos piden música cuyana, así tratamos de mostrar un poco los colores de nuestra región", comentó el cantor sobre lo que los lleva a conseguir el resultado en la localidad cordobesa.



"Nosotros consideramos a Cosquín un germinador de sueños. Gracias a Cosquín los sueños siguen vigentes", aseguró Diego Ferreyra, apasionado por su vocación, cerrando una buena temporada en la meca del folclore.