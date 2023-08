Rumer Willis Moore se siente plena con su cuerpo, como pocas veces. Y no por haber llegado al talle ideal que marcan los cánones, con el que varias veces batalló. De hecho, en este momento su físico está mucho menos "fit', pero para ella es "perfecto' por una simple y poderosa razón: gestó y dio vida a su primogénita, Louetta, nacida en abril pasado.

"Este cuerpo mío ha creado un ser humano desde el principio. Luce y se siente un poco diferente, pero cada día me maravillo al ver a mi hija, al verla sonreír o cuando me percato de la cara tan perfecta que tiene, o de esos dedos de los pies tan pequeñitos. Y de la forma en que sus ojos brillan cuando se despierta por las mañanas y reconoce mi cara", escribió junto a una fotografía donde se muestra sin tapujos la también actriz, hija mayor del matrimonio que supieron conformar Demi Moore y Bruce Willis -a quien ayuda a enfrentar su demencia-, nacida en Kentucky hace 35 años.

Agradecida es otra palabra a flor de piel para Rumer, recuperada ya de oscuras épocas de adicción al alcohol y de luchas personales por "encajar' en estereotipos de belleza, y disfrutando de un presente iluminado por su beba.

"Este cuerpo llevaba muchos años tratando de moldearse a lo que yo entendía que era deseable, o a lo que me hacía sentir cómoda en determinadas prendas. Ahora es más redondeado y menos tonificado, pero está bien. Está más que bien, es maravilloso porque una personita ha crecido dentro de él", valoró Rumer, que logró trascender aquella mirada tan autolimitante y autoexigente; y disfruta de esta maternidad que tan profundamente cambió su vida.



LOOKS .No son pocos los que consideran que Rumer es muy parecida a su mamá, la actriz Demi Moore, no solo en lo físico, sino también en lo osada que ha sabido llegar a ser en ocasiones con su imagen, desde múltiples estilos en su cabello hasta provocadores atuendos.