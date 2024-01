No fue una absoluta novedad, puesto que desde hace tiempo Gran Hermano superaba a Bailando por un sueño. Sin embargo, se esperaba que la final del certamen de baile televisivo repuntara bastante más. Y lo hizo, sí, de hecho fue lo más visto de América (canal que generalmente pelea el tercer puesto) y -aunque rasguñando- se impuso a Los ocho escalones y con eso superó al Trece (el eterno rival de Telefe) en los más vistos del día, pero... Y, bueno, la felicidad no fue plena, ya que estuvo lejos de poder desplazar a los dos números puestos de Telefe: Escape Perfecto y su nave insignia, Gran Hermano, que al final le sacó más del doble en el rating promedio.



Los ojos de los fanáticos de estos realities estaban puestos en este "superlunes", donde las emisoras armaron sus estrategias para la gran batalla. Marcelo Tinelli llegaba al final del Bailando 2024 después de cuatro meses de famosos, ritmos, dimes y diretes y el plus de la nueva novia del conductor, una participante del concurso; en fin, una instancia tradicionalmente llamativa de por sí (bastante más cuando el formato era más fresco, claro) donde el conductor acostumbra tirar la casa por la ventana. Obvio, sus competidores no iban a quedarse de brazos cruzados mirando cómo el experimentado Tinelli buscaba llevarse los laureles, al menos un poco difícil había que hacérsela. Gran Hermano decidió que la doble eliminación extraordinaria que ya había puesto en marcha, en lugar de ser dividida en dos días, fuera directamente el lunes (armando un fuerte tándem con el buen rendimiento previo de Escape Perfecto), ergo el domingo no hubo eliminados. Y El Trece movió sus fichas mandando Los más ganadores de Los ocho escalones (un especial con 10 millones de premio, que sostendrá hasta hoy), que por unos minutos llegó a hacerle sombra a la pista, aunque terminó abajo por décimas.

Final. Bailando por un sueño

Sobre las 21.51 hs empezó el Bailando, con un jurado extendido (sumó a Aníbal Pachano) debatiéndose entre Noelia Marzol y Tuli (y sus respectivas parejas), que si bien logró superar al envío de Guido Kaczka, no pudo con el de Iván de Pineda, Escape Perfecto. A las 22.30 hs tomaron la posta los hermanitos comandados por Santiago del Moro, jugándose su suerte en la casa tras una nominación generalizada... y también la del canal en esta convocante competencia. Realmente ese fue el clímax del superlunes, el superduelo entre el Bailando y Gran Hermano, que culminó con Telefe cantando victoria por lo alto. Tal como reflejó el sitio especializado televisión.com.ar, con la bailarina urbana e influencer cordobesa Tuli Acosta como sorprendida (y sorprendente) ganadora, el Bailando anotó 7,5 puntos promedio de rating, contra los 17,3 puntos promedio que le rindieron a la versión argenta del internacional reality las comentadas despedidas de Denisse y Alan. Las postales del versus, a su vez, eran como una paradoja: donde se veían caras largas, estaba el triunfo; y los que celebraban, habían perdido.



Un duelo más que queda para los libros de la historia de la televisión argentina, que deja a Gran Hermano continuar su camino sin muchos más obstáculos de momento. ¿Hasta cuándo? Si bien el Bailando (al que muchos señalan como un formato ya desgastado) se guardará por un tiempo, no significa que tambIén lo haga Tinelli. Según reveló Ángel De Brito hace un tiempo en X (ex Twitter), el oriundo de Bolívar regresaría en marzo próximo a la pantalla chica con Showmatch y un ciclo de humor. Lo imaginable es que sea en el prime-time y de América, aunque Marina Calabro ventiló que hay rispideces entre el conductor y la emisora por un tema de presupuesto. Así las cosas, por ahora -y después de que Marcelo logró meterse en la charla e incomodar a los grosos, que no le sacaron el ojo de encima- el horario central de la pantalla vernácula vuelve a polarizarse entre Telefe y El Trece. Y habrá que esperar para ver con qué se aparece la temporada alta.

> EN NÚMEROS

En puntos de rating promedio, según televisión.com.ar, los más vistos del lunes pasado fueron:

Gran Hermano (Telefe) 17.3

Escape Perfecto (Telefe) 11.6

Bailando (América) 7.5

Los ocho escalones (El Trece) 7.3