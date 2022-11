Las peleas en la nueva edición de Gran Hermano son cosa de todos los días y, esta vez, la cuestión fue la compra semanal. La labor de Coti y Agustín en el supermercado no fue la que los hermanitos esperaban, ya que no compraron algunos alimentos básicos para la supervivencia.

Como no lograron cumplir con la prueba semanal, los participantes contaban con un bajo presupuesto. Entonces, Lucila "la Tora" le recomendó a Cata que no se involucrara en la compra para que su grupo no quedara expuesto.

Por eso, los que se encargaron de ir al supermercado fueron Agustín y Coti, pero las cosas no salieron como todos esperaban. Esta semana, los hermanitos no contarán con elementos básicos para la supervivencia como lo son la leche, la harina, el café, el azúcar y la sal. Tampoco compraron comida para la vegetariana de la casa.

"Qué compra de mierda. El domingo después de la gala nos tenemos que sentar y decir 'quién va a ir'", dijo Alfa, visiblemente molesto, quien tuvo un cruce con el cordobés, pareja de Juliana. Luego, Coti y Juan también tuvieron un fuerte ida y vuelta.

La estrategia de la rubia podría servir para que la mayoría de la casa adopte la posición de nominar a los encargados de ir al super, en vez de que alguna de ellas caiga en placa por el voto de sus compañeros, tras sus polémicos comportamientos.

Hace semanas, la comida también fue un punto de conflicto entre los integrantes de la nueva edición del reality, cuando Tomás Holder, el primer eliminado, escondió ciertos alimentos en distintos puntos de la casa que posteriormente fueron encontrados.