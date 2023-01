Este miércoles se llevó adelante una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Alexis ‘el Conejo’, Agustín, Ariel y Lucila ‘la Tora’ son los cuatro participantes que quedaron en placa.

Uno de ellos será salvado este jueves por Nacho, quien se impuso en el desafío semanal y se convirtió en líder.

Daniela en modo “Vengañela”

Después de irse de la casa de Gran Hermano, Daniela se dio cuenta de que había sido traicionada por su amiga y de que su relación con Thiago no era del todo sincera. A partir de entonces y de cara al repechaje, la participante inició una campaña para volver como “Vengañela”. El público la escuchó y ella cumplió.

Este domingo, tras la eliminación de Coti, Daniela volvió a presentarse en el confesionario pidiendo hacer la espontánea. Sin dudarlo, fue contra Alexis ‘el Conejo’ y Maxi.

Consultada por los motivos de su decisión, puntualizó: “Contra Alexis porque sentí que jugaron mucho conmigo y con la cabeza de Thiago. No me gustó nada de todo lo que vi afuera. (...) Siento que juega sucio y feo, les llena la cabeza a otras personas”.

Respecto al segundo voto, admitió que tenía dudas porque quería ir contra dos personas, pero una de ellas siempre gana las pruebas de líder (una clara referencia a Thiago). Por este motivo decidió volcarse por Maxi: “Nunca estuvo en placa y siento que merece estarlo”.

“Se cayeron las caretas”: el nuevo hashtag de Julieta que revolucionó las redes

En cada una de sus nominaciones, Julieta Poggio demuestra que sabe leer a la perfección la casa de Gran Hermano. Tiempo atrás en una de sus votaciones, la participante coronó su decisión con una frase que rápidamente se volvió tendencia: “Hashtag fuera malas vibras”. Este miércoles volvió a sorprender.

En primer lugar, Poggio fue contra Agustín por afinidad y juego. “El haber podido salir e ingresado con el repechaje, te habilita a jugar de otra forma. A mí no me conviene porque las veces que hablé de él no le tiré flores y porque me parece injusto y me motivaría más que todos juguemos en las mismas condiciones”, argumentó.

En segundo lugar, fue contra el Conejo: “Cambió mucho mi perspectiva en estos días porque me di cuenta de que una parte de su personalidad es manipulador y siento que todo lo que pasó con Coti estuvo un poco coordinada o guionado por él”.

Tras una serie de ejemplos de lo que vio en la casa, sentenció: “Él nunca fue a placa y la forma en que lo logró fue siendo supercopado y divertido con todos, pero después es de esos que te la ponen por atrás y nunca sospechás de él. Hashtag se cayeron las caretas”.

A los minutos, la frase de Julieta ya era tendencia en Twitter donde los usuarios bromeaban entre comentarios y memes de todo tipo.

Fuente: TN